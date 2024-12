Hrobku Asadovho otca a prechodcu v úrade podpálili povstalci

Damask 11. decembra (TASR) - Sýrski povstalci podpálili hrobku Háfiza Asada, otca a zároveň predchodcu zvrhnutého prezidenta Bašára Asada, v jeho rodnom meste Kardáha v provincii Lázikíja na západe Sýrie. Agentúre AFP to v stredu povedalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), informuje TASR.



AFP aj stanica BBC zároveň zverejnili zábery, ktoré zachytávajú mladých povstaleckých bojovníkov v uniformách, stojacich pri horiacej hrobke. Mauzóleum, kde sú pochovaní viacerí členovia Asadovej rodiny, sa nachádza pri meste Lázikíja, metropole rovnomennej provincie, ktorá je centrom náboženskej skupiny alavitov. K tej patria aj Asadovci.



Na záberoch AFP je vidieť, že časti mauzólea sú poškodené a v plameňoch. Háfizova hrobka bola podpálená, a to podľa BBC vrátane jeho rakvy, ktorú z nej zrejme niekto vybral von a zapálil.



Rozsiahle vyvýšené mauzóleum na vrchole kopca má zložitý architektonický dizajn s niekoľkými oblúkmi, pričom jeho exteriér zdobia ornamenty vyryté do kameňa.



Nachádzajú sa v ňom aj hrobky ďalších členov rodiny Asadovcov vrátane Bašárovho staršieho brata Básila, ktorý zahynul v roku 1994 pri dopravnej nehode, a to práve v čase, keď sa pripravoval na prevzatie moci v krajine. Tá následne pripadla Bašárovi.



Sýrski povstalci vedení islamisticko-povstaleckou Organizáciou pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám - HTS) spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada.



Prehnali sa zo svojej bašty na severozápade Sýrie cez územia ovládané vládou v severnej a strednej časti krajiny, pričom v rýchlom slede obsadili veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs. Na záver bleskovej ofenzívy dobyli v noci na 8. decembra aj hlavné mesto Damask. Bašár Asad následne ušiel do Moskvy, čím sa skončila vyše 50-ročná vláda jeho rodiny v Sýrii.