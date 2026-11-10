< sekcia Zahraničie
HROMADNÁ NEHODA NA DIAĽNICI: Zrazilo sa 70 áut, hlásia 10 obetí
V dôsledku nehody vláda ruší svoje utorňajšie zasadnutie. Premiér Rumen Radev tiež zrušil svoj program vo Varne, ktorý mal na pláne po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sofia 10. novembra (TASR) - Zrážka približne 70 vozidiel v oboch smeroch diaľnice v juhovýchodnom Bulharsku si v utorok vyžiadala najmenej desať obetí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a BTA.
Približne 27 zranených bolo prevezených do okolitých nemocníc. Najmenej tri osoby hromadnej nehody sú vo vážnom stave, zrejme ich prevezú vrtuľníkom do Burgasu. Ministerstvo vnútra podľa BTA uviedlo, že dôvodom zrážky bola znížená viditeľnosť v dôsledku hustej hmly.
Na miesto havárie pri meste Jambol smerujú policajti, hasiči i záchranári. Podľa záberov sa viaceré osobné i nákladné vozidlá prevrátili alebo vyšli z vozovky. V niektorých autách sú stále uväznení ľudia.
Guvernér Slivenskej oblasti Michail Kašerov uviedol, že zrážka viac ako 70 vozidiel si vyžiadala vyše desať obetí. „Ten pohľad je neopísateľný. V živote som nič také nevidel,“ poznamenal.
V dôsledku nehody vláda ruší svoje utorňajšie zasadnutie. Premiér Rumen Radev tiež zrušil svoj program vo Varne, ktorý mal na pláne po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
Približne 27 zranených bolo prevezených do okolitých nemocníc. Najmenej tri osoby hromadnej nehody sú vo vážnom stave, zrejme ich prevezú vrtuľníkom do Burgasu. Ministerstvo vnútra podľa BTA uviedlo, že dôvodom zrážky bola znížená viditeľnosť v dôsledku hustej hmly.
Na miesto havárie pri meste Jambol smerujú policajti, hasiči i záchranári. Podľa záberov sa viaceré osobné i nákladné vozidlá prevrátili alebo vyšli z vozovky. V niektorých autách sú stále uväznení ľudia.
Guvernér Slivenskej oblasti Michail Kašerov uviedol, že zrážka viac ako 70 vozidiel si vyžiadala vyše desať obetí. „Ten pohľad je neopísateľný. V živote som nič také nevidel,“ poznamenal.
V dôsledku nehody vláda ruší svoje utorňajšie zasadnutie. Premiér Rumen Radev tiež zrušil svoj program vo Varne, ktorý mal na pláne po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.