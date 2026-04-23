HROMADNÁ OTRAVA: V národnom parku uhynulo 18 vlkov
V niektorých vidieckych oblastiach sa však farmári sťažujú na útoky na hospodárske zvieratá.
Autor TASR
Rím 23. apríla (TASR) – Talianske úrady vyšetrujú uhynutie najmenej 18 vlkov a viacerých ďalších divých zvierat, ktoré v uplynulých dňoch našli v národnom parku v strednej časti krajiny. Podľa ochranárskych organizácií ide o jeden z najhorších útokov na divú zver v krajine. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, píše TASR.
Mŕtve zvieratá našli na viacerých miestach v Národnom parku Abruzzo, Lazio a Molise a v jeho okolí. Tento hornatý región je dlhodobo považovaný za hlavnú oblasť pre zotavujúcu sa populáciu vlkov v Taliansku.
Správa národného parku uviedla, že zvieratá s najväčšou pravdepodobnosťou usmrtili otrávené návnady, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť verejnosti i biodiverzitu. „Rozsah toho, čo sa deje, je zdrvujúci,“ píše sa vo vyhlásení.
Minister životného prostredia Gilberto Pichetto Fratin označil zabitie zvierať za „hrôzostrašné“. Nariadil tiež lesnej polícii posilnenie kontrol s cieľom zistiť, kto je zodpovedný. „Ministerstvo venuje mimoriadnu pozornosť ochrane druhu, ktorý je taký dôležitý pre rovnováhu nášho ekosystému,“ uviedol v stanovisku.
Početnosť chránenej populácie vlkov v Taliansku sa v posledných desaťročiach zvýšila, hoci v 80. storočí boli takmer vyhubené. Podľa sčítania z rokov 2020-21 sa odhaduje, že v krajine žije približne 3300 vlkov.
V niektorých vidieckych oblastiach sa však farmári sťažujú na útoky na hospodárske zvieratá.
Environmentálna skupina Legambiente uviedla, že v tom istom regióne sa našli tri mŕtve líšky a jeden myšiak. Prokuratúra v neďalekom meste Sulmona začala vyšetrovanie a úrady vyzvali miestnych obyvateľov, aby hlásili podozrivé aktivity. Testy na zistenie presnej príčiny úhynu zvierat stále pokračujú.
Mŕtve zvieratá našli na viacerých miestach v Národnom parku Abruzzo, Lazio a Molise a v jeho okolí. Tento hornatý región je dlhodobo považovaný za hlavnú oblasť pre zotavujúcu sa populáciu vlkov v Taliansku.
Správa národného parku uviedla, že zvieratá s najväčšou pravdepodobnosťou usmrtili otrávené návnady, čo vyvolalo obavy o bezpečnosť verejnosti i biodiverzitu. „Rozsah toho, čo sa deje, je zdrvujúci,“ píše sa vo vyhlásení.
Minister životného prostredia Gilberto Pichetto Fratin označil zabitie zvierať za „hrôzostrašné“. Nariadil tiež lesnej polícii posilnenie kontrol s cieľom zistiť, kto je zodpovedný. „Ministerstvo venuje mimoriadnu pozornosť ochrane druhu, ktorý je taký dôležitý pre rovnováhu nášho ekosystému,“ uviedol v stanovisku.
Početnosť chránenej populácie vlkov v Taliansku sa v posledných desaťročiach zvýšila, hoci v 80. storočí boli takmer vyhubené. Podľa sčítania z rokov 2020-21 sa odhaduje, že v krajine žije približne 3300 vlkov.
V niektorých vidieckych oblastiach sa však farmári sťažujú na útoky na hospodárske zvieratá.
Environmentálna skupina Legambiente uviedla, že v tom istom regióne sa našli tri mŕtve líšky a jeden myšiak. Prokuratúra v neďalekom meste Sulmona začala vyšetrovanie a úrady vyzvali miestnych obyvateľov, aby hlásili podozrivé aktivity. Testy na zistenie presnej príčiny úhynu zvierat stále pokračujú.