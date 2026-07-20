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HROMADNÁ OTRAVA: Zadržali troch ľudí
Zadržaný bol riaditeľ miestnej vodárenskej spoločnosti a dvaja jej zamestnanci.
Autor TASR
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Skopje 20. júla (TASR) - Úrady v Severnom Macedónsku v pondelok zadržali tri osoby, ktoré sú podozrivé v súvislosti s hromadnou otravou v meste Gostivar. Príčinou zdravotných ťažkostí viac ako 3100 ľudí by podľa úradov mohla byť kontaminovaná pitná voda, ktorá sa údajne dostala do mestského vodovodného systému. Informovala o tom agentúra AFP.
Zadržaný bol riaditeľ miestnej vodárenskej spoločnosti a dvaja jej zamestnanci.
Prudký nárast prípadov gastroenteritídy viedol úrady v Gostivare, ležiacom približne 50 kilometrov juhozápadne od Skopje, k vyhláseniu epidémie. V meste bol zriadený krízový štáb.
Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá preveruje aj možnosť, že odpadová voda sa dostala priamo do systému zásobovania pitnou vodou. Výsledky rozborov vzoriek vody zatiaľ úrady nezverejnili.
Obyvateľom Gostivaru úrady odporučili, aby nepoužívali vodu z vodovodu a namiesto nej pili balenú vodu. Vláda zároveň zabezpečila pravidelné dodávky pitnej vody do mesta v objeme 50.000 litrov denne.
Prípady gastroenteritídy sa objavili v čase horúčav, keď teploty v Severnom Macedónsku presahujú 35 stupňov Celzia.
Ministerstvo vnútra prípad vyšetruje s tým, že úmyselné alebo nedbanlivostné znečistenie pitnej vody môže byť trestným činom.
Zadržaný bol riaditeľ miestnej vodárenskej spoločnosti a dvaja jej zamestnanci.
Prudký nárast prípadov gastroenteritídy viedol úrady v Gostivare, ležiacom približne 50 kilometrov juhozápadne od Skopje, k vyhláseniu epidémie. V meste bol zriadený krízový štáb.
Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá preveruje aj možnosť, že odpadová voda sa dostala priamo do systému zásobovania pitnou vodou. Výsledky rozborov vzoriek vody zatiaľ úrady nezverejnili.
Obyvateľom Gostivaru úrady odporučili, aby nepoužívali vodu z vodovodu a namiesto nej pili balenú vodu. Vláda zároveň zabezpečila pravidelné dodávky pitnej vody do mesta v objeme 50.000 litrov denne.
Prípady gastroenteritídy sa objavili v čase horúčav, keď teploty v Severnom Macedónsku presahujú 35 stupňov Celzia.
Ministerstvo vnútra prípad vyšetruje s tým, že úmyselné alebo nedbanlivostné znečistenie pitnej vody môže byť trestným činom.