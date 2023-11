Hromadné dopravné nehody: V Bavorsku sa zranilo 8 ľudí, dvaja vážne

Berlín 29. novembra (TASR) - Osem ľudí utrpelo zranenia pri dvoch hromadných dopravných nehodách, ku ktorým došlo v utorok večer v dôsledku klzkej vozovky v spolkovej krajine Bavorsko juhovýchode Nemecka. Stav dvoch zranených je vážny, uvádza TASR podľa agentúry DPA.



K prvej z nehôd došlo neďaleko bavorského mesta Heilsbronn. Tridsaťpäťročný vodič podľa polície najskôr na zasneženej ceste stratil kontrolu nad svojim vozidlom a prešiel do protismeru, kde narazil do auta a následne ešte do ďalších troch.



Vážne zranenia pri tejto zrážke utrpel šofér, ktorý nehodu spôsobil, pričom do nemocnice ho museli záchranári previezť vrtuľníkom. Hospitalizovaný s vážnymi zraneniami bol aj ďalší 46-ročný,ň vodič. Ďalšie dve osoby utrpeli len ľahké zranenia. Škody na dovedna piatich autách vyčíslila polícia na približne 100.000 eur.



Krátko na to došlo k hromadnej zrážke desiatich áut na moste pri bavorskom meste Gunzenhausen. Nehodu zapríčinil vodič, ktorý podľa polície stratil kontrolu nad vozidlom v dôsledku klzkej zľadovatenej vozovky. Kamión, ktorý išiel za ním, prudko zastavil, aby sa vyhol zrážke. V dôsledku toho však nabúralo osem ďalších vozidiel, ktorých vodiči už nedokázali včas ubrzdiť. Pri zrážke utrpeli zranenia štyria ľudia, pričom dvoch previezli do nemocnice.