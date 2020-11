Hromadné testovanie v Rakúsku sa začne prvý decembrový víkend

Viedeň 20. novembra (TASR) - Prvé hromadné testovanie na nový druh koronavírusu sa v Rakúsku uskutoční prvý decembrový víkend. Absolvujú ho učitelia i zamestnanci materských škôl, informovala v piatok agentúra APA.



V dňoch 5. a 6. decembra, čiže po skončení tvrdého lockdownu, bude testovaných zhruba 200.000 osôb. V dňoch 7.a 8. decembra prebehne testovanie všetkých 40.000 policajtov. Krátko pred Vianocami sa bude konať plošné testovanie zvyšných obyvateľov Rakúska, pričom účasť na ňom je dobrovoľná. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz však ľudí vyzval, aby sa na testovaní zúčastnili: "Niekoľko minút na jeden test dokáže zabrániť niekoľkým týždňom lockdownu celej krajiny."



V rámci príprav sa počas prvého decembrového týždňa budú môcť dať testovať ľudia vo vybraných obciach s vysokým počtom nakazených.



Druhé kolo celoplošného testovania je v Rakúsku naplánované na začiatok budúceho roka. Objednaných je už sedem miliónov antigénových testov v hodnote 50 miliónov eur a plánuje sa objednanie ďalších. Ide o antigénové rýchlotesty firiem Roche (štyri milióny kusov) a Siemens (tri milióny testov).



Testovanie bude z logistického hľadiska zabezpečovať najmä rakúska armáda. Okrem nej sa na ňom budú podieľať zdravotnícki, hasiči, záchranári a dobrovoľníci. Vzorky budú odberať výlučne zdravotníci a vyškolený personál.



Koronavírusový krízový štáb v Rakúsku v piatok zverejnil aktuálnu analýzu pandemickej situácie. Vyplýva z nej, že v týždni od 9. do 15. novembra bol zdroj nákazy neznámy až u 81 percent infikovaných. Bez príznakov bolo len desať percent nakazených.



V piatok evidovali v Rakúsku 76.644 aktívnych prípadov nákazy, čo je o 382 menej než vo štvrtok. Pribudlo 6660 nových prípadov - nákaza sa potvrdila u každej piatej testovanej osoby. Po prvý raz pribudlo za 24 hodín viac ako 100 úmrtí, čím sa ich celkový počet zvýšil na 2224.



Sedemdňová incidencia predstavovala v piatok takmer 496 nakazených na 100.000 obyvateľov - po prvý raz od 8. novembra sa tak dostala pod hranicu 500. Od vypuknutia pandémie bolo v Rakúsku pozitívne testovaných vyše 235.000 osôb a 156.483 sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo.



Od 17. novembra do 6. decembra môžu obyvatelia Rakúska svoje bydlisko opustiť len z dôvodu zaobstarania si základných životných potrieb, neodkladných ciest do práce či nevyhnutných návštev príbuzných. Povolené sú stretnutia najviac dvoch ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti, ako aj individuálne športovanie vonku bez kontaktu s inými osobami. Uzavreté sú školy, škôlky, reštaurácie a obchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií či čerpacích staníc.