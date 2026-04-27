Pondelok 27. apríl 2026
HROMY A BLESKY: Z TEJTO krajiny hlásia obete

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Dháka 27. apríla (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo po zásahoch bleskami v niekoľkých oblastiach Bangladéša, oznámili v pondelok tamojšie úrady po tom, čo sa sezónne búrky prehnali krajinou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Úmrtia hlásili z viacerých okresov po prívalových dažďoch a intenzívnych búrkach. Podľa miestnych úradov sú medzi obeťami najmä ľudia pracujúcich na poliach a robotníci, ktorých búrka zastihla na nekrytých miestach. Niekoľko ďalších ľudí, ktorých previezli do nemocníc utrpeli zranenia, pričom niektorí z nich sú v kritickom stave.

Blesky v Bangladéši zabijú každý rok stovky ľudí. Krajina v roku 2016 dokonca vyhlásila údery bleskov za prírodnú katastrofu po tom, čo v máji zapríčinili smrť viac ako 200 ľuďom, z toho 82 počas jediného dňa.

K úmrtiam v dôsledku bleskov dochádza najčastejšie počas apríla až júna, keď teplo a vlhkosť vedú k nestabilnému počasiu.
.

Neprehliadnite

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok