Hrou roka sa stal francúzsky ťahový RPG titul Clair Obscur
Okrem Hry roka Clair Obscur zvíťazila aj v kategóriách ako Najlepšia réžia, Najlepší príbeh alebo Najlepší zvukový dizajn
Autor TASR
Los Angeles 12. decembra (TASR) - Francúzsky ťahový RPG titul Clair Obscur: Expedition 33 v piatok dominoval tohtoročnému podujatiu The Game Awards, na ktorom oceňujú najlepšie videohry za uplynulý rok. Hra zvíťazila v deviatich kategóriách vrátane najprestížnejšej kategórie Hra roka. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Toto je veľmi divná časová linka,“ vtipkoval Guillaume Broche, riaditeľ malého štúdia Sandfall Interactive, pri preberaní hlavného ocenenia a poďakoval sa svojmu tímu. „A tiež chcem poďakovať všetkým nedoceneným hrdinom tohto odvetvia - ľuďom, ktorí tvoria na YouTube návody, ako hry vytvoriť. My sme totiž predtým nemali ani potuchy, ako sa hry robia,“ uviedol. Hru po väčšinu času vyvíjalo približne 30 ľudí, čo je výrazne menej v porovnaní s veľkými hernými štúdiami.
Víťazný titul sa odohráva v temnom fantasy prostredí vo francúzskej ére Belle Époque. Sleduje príbeh dobrovoľníkov, ktorí sa vydávajú zničiť Maliarku, bytosť spôsobujúcu každoročnú udalosť zvanú Gommage, v dôsledku ktorej miznú čoraz mladší ľudia.
Celkovo sa predalo už viac ako päť miliónov kópii Clair Obscur. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v máji vyhlásil, že hra je príkladom „francúzskej odvahy a kreativity“.
Na hru roka a v ďalších kategóriách bola nominovaná aj hra Kingdom Come: Deliverance II od českého Warhorse Studios. Uspieť sa jej však nepodarilo v žiadnej z kategórii.
