Hrozba Afd sa musí brať vážne, upozornil šéf durínskej tajnej služby

Drážďany 3. februára (TASR) - Šéf pobočky nemeckej vnútroštátnej spravodajskej služby v spolkovej krajine Durínsko Stefan Kramer varoval v sobotu pred podceňovaním nebezpečenstva, ktoré predstavujú extrémistické heslá a antisemitské vyjadrenia politikov z krajine pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Konečne by sme mali dať bokom svoj falošný ostych a brať vážne to, čo píšu alebo hovoria exponovaní extrémisti a diktátori," uviedol Kramer vo vyjadreniach zverejnených v sobotu v denníku Augsburger Allgemeine Zeitung.



"História mnohokrát dokázala, že si myslia presne to, čo hovoria a píšu, a v súlade s tým aj konajú, keď na to dostanú príležitosť," upozornil. Opatrenia vedúce k zákazu tejto strany by však napriek tomu mali byť podľa neho až "poslednou možnosťou", cituje DPA.



"Zákaz je posledným možným riešením, demokrati musia najprv preskúmať všetky iné cesty," podotkol Kramer. "To je tá cesta, ktorou sa momentálne uberáme ďalej ako občania," dodal s odvolaním sa na rozsiahle demonštrácie proti krajne pravicovému extrémizmu a za demokraciu, ktoré aktuálne prebiehajú v celom Nemecku.



Vyvolali ich nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených činiteľov AfD, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na "remigráciu", respektíve masové deportácie migrantov a "neasimilovaných občanov". Takéto deportácie by sa podľa účastníkov mali týkať nedostatočne prispôsobených migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov.



K tomuto odhaleniu a následnej vlne protestov došlo v období, keď v krajine narastajú preferencie AfD, a to pred troma dôležitými krajinskými voľbami. Tie sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.