Hrozba nového sopečného výbuchu podľa islandských úradov rastie

Reykjavík 31. decembra (TASR) - Pravdepodobnosť nového sopečného výbuchu neďaleko mesta Grindavík na Islance sa zvyšuje, keďže v podzemnom systéme vulkanických tunelov sa hromadí magma. Uviedol to v sobotu Islanský meteorologický úrad (IMO), informuje TASR podľa agentúry DPA.



Časti terénu na polostrove Reykjanes juhozápadne od islandskej metropoly Reykjavík sa zdvihli v rozsahu podobnému situácii pred dosiaľ poslednou erupciou z 18. decembra, uviedol úrad. Pravdepodobnosť nového výbuchu podľa neho rastie každým dňom.



Posledná erupcia trvala niekoľko dní a bola švrtá na tomto polostrove za tri roky. Láva vychádzala z kilometrovej trhliny v zemi pred tým, ako sa intenziva erupcie začala znižovať.



Obyvateľom Grindavíku nariadili evakuáciu 11. novembra po sérii zemetrasení považovaných za predzvesť erupcie. Pred Vianocami im nakrátko povolili návrat, hoci niektorí odborníci uvádzali, že situácia je naďalek príliš nebezpečná.



Sopečné výbuchy sú na Islande bežné, hoci polostrov Reykjanes nezažil erupciu osem storočí – až do roku 2021. Tri doterajšie nastali v odľahlých, neobývaných oblastiach. Vulkanológovia tvrdia, že by to mohol byť začiatok novej éry sopečnej aktivity v regióne. Island má 33 aktívnych sopečných systémov, čo je najviac v Európe.