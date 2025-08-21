< sekcia Zahraničie
Hrozba rozsiahlych lesných požiarov na západe Kanady sa zmiernila
Autor TASR
Toronto 20. augusta (TASR) - Požiar v západnej časti Kanady sa začiatkom týždňa podarilo dostať pod kontrolu a momentálne nepredstavuje hrozbu, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Požiar na hore Mount Underwood na ostrove Vancouver Island bol jedným z viacerých rozsiahlych požiarov, ktoré tento rok zasiahli Kanadu počas letnej sezóny. Krajina podľa AFP prežíva svoju druhú najhoršiu vlnu lesných požiarov od začiatku meraní v roku 1983.
Takmer 20.000 ľudí v meste Port Alberni v provincii Britská Kolumbia bolo vyše týždňa v stave pohotovosti pre možnú evakuáciu. „Cítime úľavu, že požiar sa nerozšíril, a vzhľadom na stabilizovanú situáciu rušíme evakuačný poplach,“ uviedla vo vyhlásení starostka mesta Sharie Minions.
V Kanade tento rok zhorelo približne 7,6 milióna hektárov plochy. Najhoršiu sezónu lesných požiarov zažila v roku 2023, keď požiare spálili približne 17,3 milióna hektárov územia a spôsobili mimoriadne škody.
Podľa odborníkov sa v Kanade zvyšujú podmienky priaznivé pre vznik požiarov, čo súvisí so zmenou klímy, ktorá spôsobuje zvýšené teploty, menej snehu, kratšie a miernejšie zimy a skoršie letné počasie. Vedci upozorňujú, že požiare sú dôsledkom klimatických zmien spôsobených ľudskou činnosťou.
