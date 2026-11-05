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Hrozby pre dve európske letiská podpísali bojovníci Mužského štátu
Vyplýva to z textu, do ktorého nahliadla agentúra AFP, informuje TASR.
Autor TASR
Sofia 5. novembra (TASR) - E-maily zaslané letiskám v Ríme a Sofii počas štvrtkovej série falošných bombových hrozieb v Európe, boli podpísané "bojovníkmi Mužského štátu". Vyplýva to z textu, do ktorého nahliadla agentúra AFP, informuje TASR.
V Rusku existuje krajne pravicové hnutie nazvané Mužský štát, konštatuje AFP s tým, že nemohla overiť, či táto skupina stála za vyhrážkou.
„My, bojovníci Mužského štátu, sa svojimi dnešnými činmi zapíšeme do dejín. Váš feministický režim si to navždy zapamätá. K výbuchom dôjde za 60 minút. Dnes sa vaša obloha zafarbí na červeno,“ píše sa v odkaze zaslanom letisku v Sofii.
„Všetci ste zapletení do zločineckého sprisahania. Chceme vás preto zničiť,“ dodáva správa s tým, že výbušné zariadenia boli umiestnené v troch letoch spoločnosti Ryanair aj na tomto letisku.
Spoločnosť ADR prevádzkujúca letisko v Ríme potvrdila, že dostala podobný odkaz, ako o tom predtým informoval denník Il Corriere della Sera.
Počas tretieho dňa falošných vyhrážok bombami v Európe sa stalo cieľom asi 20 letov, medzi ktorými boli lety nízkonákladových spoločností z Bulharska, Česka a Talianska alebo do týchto krajín. Tri lety presmerovali, všetky lietadlá však bezpečne pristáli a žiadne výbušniny nájdené neboli.
V Rusku existuje krajne pravicové hnutie nazvané Mužský štát, konštatuje AFP s tým, že nemohla overiť, či táto skupina stála za vyhrážkou.
„My, bojovníci Mužského štátu, sa svojimi dnešnými činmi zapíšeme do dejín. Váš feministický režim si to navždy zapamätá. K výbuchom dôjde za 60 minút. Dnes sa vaša obloha zafarbí na červeno,“ píše sa v odkaze zaslanom letisku v Sofii.
„Všetci ste zapletení do zločineckého sprisahania. Chceme vás preto zničiť,“ dodáva správa s tým, že výbušné zariadenia boli umiestnené v troch letoch spoločnosti Ryanair aj na tomto letisku.
Spoločnosť ADR prevádzkujúca letisko v Ríme potvrdila, že dostala podobný odkaz, ako o tom predtým informoval denník Il Corriere della Sera.
Počas tretieho dňa falošných vyhrážok bombami v Európe sa stalo cieľom asi 20 letov, medzi ktorými boli lety nízkonákladových spoločností z Bulharska, Česka a Talianska alebo do týchto krajín. Tri lety presmerovali, všetky lietadlá však bezpečne pristáli a žiadne výbušniny nájdené neboli.