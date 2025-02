HROZIVÁ NÁKAZA: V Kongu zabila už 50 ľudí, chorí umierajú do 48 hodín

Kinshasa 25. februára (TASR) - Neznáma choroba na severozápade Konžskej demokratickej republiky (KDR) zabila počas posledných piatich týždňov už viac ako 50 ľudí. Nákazu prvýkrát objavili u troch detí, ktoré zjedli netopiera. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Vo väčšine prípadov ľudia zomreli do 48 hodín po prvom prejave symptómov - horúčka, zvracanie a vnútorné krvácanie. Rovnaké symptómy známe ako "hemoragická horúčka" sa väčšinou spájajú s vírusovými ochoreniami Ebola, horúčka dengue, Marburg alebo žltá zimnica. Vedci na základe testov tieto nákazy vylúčili.



Od začiatku epidémie 21. januára sa nakazilo 419 ľudí, z ktorých 53 zomrelo. Africká pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v pondelok oznámila, že prvé prípady zaznamenala v dedine Boloko. Tri deti zjedli netopiera a zomreli do 48 hodín.



WHO v roku 2022 vyjadrila obavy z prenosu chorôb zo zvierat na ľudí v oblastiach, kde ľudia konzumujú divé zvieratá. Prípady výskytu takýchto nákaz sa v Afrike za posledných desať rokov zvýšili o 60 percent.



Pri podobnom prípade nákazy v inej časti Konga minulý rok išlo podľa vedcov o maláriu a zomreli desiatky ľudí.