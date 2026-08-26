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HROZIVÉ POVODNE: Zničili dediny aj infraštruktúru, možné sú aj obete
Povodne poškodili okrem ciest a mostov aj vodné elektrárne. V dôsledku týchto škôd došlo v oblasti podľa vlády k prerušeniu dodávok elektrickej energie.
Autor TASR
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Káthmandú 26. augusta (TASR) - Nepál zasiahli lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničiacom s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty, mosty a energetické zariadenia. V stredu to oznámili tamojšie úrady, ktoré zároveň nevylúčili prípadné obete na životoch. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Oblasti Sjapru Besí a Timuré v horskom okrese Rasuva, kde žije približne 50.000 ľudí, boli podľa úradov mimoriadne postihnuté. Obyvateľov žijúcich na brehoch rieky Bhote Koši, ktorá pramení v Tibete a vlieva sa do nepálskej rieky Trishuli vyzvali, aby sa presunuli do vyšších polôh.
„Máme správy o tom, že boli odplavené dediny a staveniská infraštruktúrnych projektov,“ povedal Reuters okresný predstaviteľ Narendra Parijar.
Nijaké bezprostredné odhady počtu obetí ani materiálnych škôd však zatiaľ nezverejnili. „Mohlo by dôjsť k veľkým stratám na životoch alebo majetku... Zatiaľ to ale nemôžem s istotou potvrdiť,“ dodal.
Nepálske ministerstvo vodných zdrojov uviedlo, že povodne poškodili okrem ciest a mostov aj vodné elektrárne. V dôsledku týchto škôd došlo v oblasti podľa vlády k prerušeniu dodávok elektrickej energie.
Premiér Balendra Šáh potvrdil, že na pomoc vyslali záchranné a humanitárne tímy, ako aj políciu a armádu.
„Boli vydané pokyny... na premiestnenie ľudí žijúcich v nižšie položených oblastiach na bezpečnejšie miesta,“ poznamenal premiér. „Ľuďom žijúcim v blízkosti rieky sa odporúča, aby boli obzvlášť opatrní a zostali v strehu,“ doplnil. Príčina záplav zostáva nateraz nejasná.
Oblasti Sjapru Besí a Timuré v horskom okrese Rasuva, kde žije približne 50.000 ľudí, boli podľa úradov mimoriadne postihnuté. Obyvateľov žijúcich na brehoch rieky Bhote Koši, ktorá pramení v Tibete a vlieva sa do nepálskej rieky Trishuli vyzvali, aby sa presunuli do vyšších polôh.
„Máme správy o tom, že boli odplavené dediny a staveniská infraštruktúrnych projektov,“ povedal Reuters okresný predstaviteľ Narendra Parijar.
Nijaké bezprostredné odhady počtu obetí ani materiálnych škôd však zatiaľ nezverejnili. „Mohlo by dôjsť k veľkým stratám na životoch alebo majetku... Zatiaľ to ale nemôžem s istotou potvrdiť,“ dodal.
Nepálske ministerstvo vodných zdrojov uviedlo, že povodne poškodili okrem ciest a mostov aj vodné elektrárne. V dôsledku týchto škôd došlo v oblasti podľa vlády k prerušeniu dodávok elektrickej energie.
Premiér Balendra Šáh potvrdil, že na pomoc vyslali záchranné a humanitárne tímy, ako aj políciu a armádu.
„Boli vydané pokyny... na premiestnenie ľudí žijúcich v nižšie položených oblastiach na bezpečnejšie miesta,“ poznamenal premiér. „Ľuďom žijúcim v blízkosti rieky sa odporúča, aby boli obzvlášť opatrní a zostali v strehu,“ doplnil. Príčina záplav zostáva nateraz nejasná.