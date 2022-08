HRW: Bezpilotné lietadlo EÚ pomáha s návratom migrantov do Líbye

Tripolis 2. augusta (TASR) - Bezpilotné lietadlo Európskej únie (EÚ) pomáha líbyjským silám zachytiť v Stredozemnom mori lode s migrantmi, ktorí sú potom "zavlečení naspäť", a v Líbyi čelia "svojvoľnému zadržiavaniu a zneužívaniu". V pondelok to uviedla ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Dron prevádzkovaný z Malty, ktorá je členskou krajinou EÚ, zohráva podľa aktivistov "kľúčovú úlohu" pri vyhľadávaní lodí opúšťajúcich Líbyu. Európska agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) potom tieto informácie poskytuje pobrežnej stráži severoafrickej krajiny.



"Frontex tvrdí, že sledovanie (dronom) má pomôcť pri záchranných operáciách, avšak tieto informácie uľahčujú zachytávanie (migrantov) a ich navracanie do Líbye... (napriek) drvivým dôkazom o mučení a vykorisťovaní migrantov a utečencov v Líbyi," uviedla HRW vo vyhlásení. HRW tvrdí, že bezpilotné lietadlo Frontexu podľa všetkého pomohlo líbyjským silám zachytiť loď v medzinárodných vodách na neďalekých záchranárov o tom informovali.



Ľudskoprávna organizácia so sídlom v New Yorku dodala, že minulý rok líbyjské sily zadržali približne 32.450 ľudí, ktorých deportovali naspäť do krajiny, kde ich znova čaká "svojvoľné zadržiavanie a zneužívanie".



Experti OSN uviedli, že "vraždy, zotročovania, mučenia, väznenia (a) znásilňovania" zadržiavaných migrantov v Líbyi môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti.



Líbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.