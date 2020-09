Ľudskoprávna organizácia:Vláda v Bolívii vedie kampaň proti Moralesovi

La Paz 12. septembra (TASR) - Obvinenia z terorizmu vznesené voči bývalému prezidentovi Bolívie Evovi Moralesovi sú "politicky motivované" a sú súčasťou širšej kampane bolívijskej dočasnej vlády namierenej proti jej politickým oponentom. Uvádza to správa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW), ktorú zverejnili v piatok, píše agentúra AP.



V správe organizácie sa píše, že dočasná vláda zneužíva tamojší justičný systém proti svojim odporcom. Súčasťou jej kampane sú vyfabrikované obvinenia aj svojvoľné dočasné zadržiavanie (pred začatím súdneho pojednávania). Pripomína však, že rovnaké nezákonné postupy zaznamenali aj počas Moralesovej vlády.



"Morales je obeťou procesu oslabovania súdnictva, ktorý spustil on sám," skonštatoval jeden z autorov správy César Muňoz Acebes.



Dočasná bolívijská vláda sa ujala moci po tom, čo Morales po minuloročných kontroverzných voľbách odstúpil z postu prezidenta. Nové prezidentské voľby v Bolívii už dvakrát odložili. Momentálne sú naplánované na 18. októbra.



Vedenie vlády na čele s dočasnou prezidentkou republiky Jeanine Áňezovou obviňuje exprezidenta z toho, že počas protestov, ktoré vypukli po jeho odchode z funkcie, vydal prostredníctvom telefónneho hovoru rozkaz svojim stúpencom na obkľúčenie viacerých miest v snahe zabrániť prístupu ich obyvateľov k jedlu a potravinám.



"Generálny prokurátor má právo vyšetriť to, ale tento (Moralesov) rozkaz nie je teroristickým činom," vyjadril sa Muňoz Acebes na margo vládnych obvinení.



Zistenia organizácie sú založené najmä na rozhovoroch so štátnymi úradníkmi z prostredia súdov a polície z viacerých regiónov krajiny. Zverejnené informácie tiež vyplývajú z analýzy policajných správ, súdnych rozhodnutí a záznamov zo súdnych pojednávaní.



Dočasná vláda obvinenia odmieta. V minulosti sa vyjadrila, že viacero sudcov a prokurátorov, ktorí sa ujali funkcie ešte za vlády bývalého prezidenta, teraz pracuje pre ňu.