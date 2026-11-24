< sekcia Zahraničie
HRW: Chorvátsko posiela migrantov násilným spôsobom späť na hranice
Organizácia na ochranu ľudských práv vypočula viac ako 80 osôb vrátane siedmich detí bez sprievodu.
Autor TASR
Záhreb 24. novembra (TASR) - Chorvátska polícia pravidelne a často násilným spôsobom posiela migrantov vrátane detí späť do Bosny a Hercegoviny. Podľa organizácie Human Rights Watch (HRW) tak Záhreb robí napriek snahám EÚ o ukončenie takýchto praktík. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Organizácia na ochranu ľudských práv vypočula viac ako 80 osôb vrátane siedmich detí bez sprievodu, ktoré tvrdili, že chorvátski policajti „ich bili alebo kopali, zobrali im všetky peniaze a zhabali alebo zničili ich telefóny“.
Niektorí z vypočutých uviedli, že pohraničná polícia „im zabavila doklady, zobrala topánky alebo ich dokonca prinútila vyzliecť sa do spodnej bielizne, predtým než ich poslala späť cez hranicu“.
„Násilné navracanie migrantov chorvátskou políciou je pretrvávajúcim problémom, ktorý postihuje deti aj dospelých. Systémy financované EÚ, zriadené s cieľom obmedziť tento jav, nefungujú,“ uviedol vo vyhlásení právny poradca HRW Michael Garcia Bochenek. Chorvátsko organizácia vyzvala, aby s takouto praxou bezodkladne skončilo a zabezpečilo migrantom prístup k azylovým konaniam. Zároveň EÚ požiadala, aby pozastavila financovanie hraničných kontrol, kým Chorvátsko tieto opatrenia nezavedie.
HRW v utorkovej správe uvádza, že program monitorovania hraníc financovaný EÚ prispel len minimálne k obmedzeniu navracania migrantov. Brusel podľa organizácie napriek väčším investíciám na ochranu hraníc nerieši prípady porušovania ľudských práv.
Chorvátsko je kľúčovou krajinou pri tranzite nelegálnych migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy po takzvanej balkánskej trase. Podľa AFP je správa HRW ďalšou zo série obvinení zo strany organizácií na ochranu ľudských práv, ktoré poukazujú na násilné konanie chorvátskej pohraničnej polície voči žiadateľom o azyl.
Organizácia na ochranu ľudských práv vypočula viac ako 80 osôb vrátane siedmich detí bez sprievodu, ktoré tvrdili, že chorvátski policajti „ich bili alebo kopali, zobrali im všetky peniaze a zhabali alebo zničili ich telefóny“.
Niektorí z vypočutých uviedli, že pohraničná polícia „im zabavila doklady, zobrala topánky alebo ich dokonca prinútila vyzliecť sa do spodnej bielizne, predtým než ich poslala späť cez hranicu“.
„Násilné navracanie migrantov chorvátskou políciou je pretrvávajúcim problémom, ktorý postihuje deti aj dospelých. Systémy financované EÚ, zriadené s cieľom obmedziť tento jav, nefungujú,“ uviedol vo vyhlásení právny poradca HRW Michael Garcia Bochenek. Chorvátsko organizácia vyzvala, aby s takouto praxou bezodkladne skončilo a zabezpečilo migrantom prístup k azylovým konaniam. Zároveň EÚ požiadala, aby pozastavila financovanie hraničných kontrol, kým Chorvátsko tieto opatrenia nezavedie.
HRW v utorkovej správe uvádza, že program monitorovania hraníc financovaný EÚ prispel len minimálne k obmedzeniu navracania migrantov. Brusel podľa organizácie napriek väčším investíciám na ochranu hraníc nerieši prípady porušovania ľudských práv.
Chorvátsko je kľúčovou krajinou pri tranzite nelegálnych migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy po takzvanej balkánskej trase. Podľa AFP je správa HRW ďalšou zo série obvinení zo strany organizácií na ochranu ľudských práv, ktoré poukazujú na násilné konanie chorvátskej pohraničnej polície voči žiadateľom o azyl.