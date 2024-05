HRW: Čína urýchľuje násilnú urbanizáciu tibetského vidieka

Peking 22. mája (TASR) - Čína urýchľuje násilnú urbanizáciu tibetských dedinčanov a pastierov, uvádza medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojej rozsiahlej správe, ktorá dopĺňa miestne a nezávislé reporty o snahách Pekingu asimilovať Tibeťanov na vidieku prostredníctvom kontroly ich jazyka a tradičnej budhistickej kultúry. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry AP.



HRW citovala množstvo čínskych interných správ, ktoré sú v rozpore s oficiálnymi vyhláseniami, že všetci Tibeťania, ktorí boli nútení sa presťahovať a pri odchode boli ich predchádzajúce domovy zničené, tak urobili dobrovoľne.



Premiestňovanie zapadá do schémy často násilných požiadaviek, aby etnické menšiny prijali štátny jazyk - mandarínsku čínštinu - a prisahali vernosť vládnucej komunistickej strane na západných aj severných územiach, ktoré zahŕňajú milióny ľudí z tibetskej, sin-ťianskej, mongolskej a ďalších menšinových skupín.



Čína tvrdí, že Tibet je súčasťou jej územia už celé stáročia, hoci pevnú kontrolu nad týmto himalájskym regiónom získala až po tom, ako sa počas občianskej vojny v roku 1949 dostala k moci Komunistická strana Číny.



"Tieto donucovacie taktiky možno vysledovať z nátlaku vyvíjaného na miestnych úradníkov zo strany vyšších orgánov, ktoré bežne charakterizujú program premiestňovania ako nediskutovateľnú, politicky kľúčovú iniciatívu prichádzajúcu priamo z hlavného mesta krajiny - Pekingu - alebo z Lhasy, metropoly regiónu," uviedla HRW vo svojej správe.



V dokumente sa ďalej uvádza, že podľa oficiálnych štatistík bude do konca roku 2025 viac ako 930.000 Tibeťanov z vidieka presídlených do mestských centier, kde sú zbavovaní svojich tradičných zdrojov príjmov a majú problém nájsť si prácu.



Lhasa a ďalšie veľké mestá prilákali veľký počet migrantov z dominantnej čínskej etnickej skupiny Chanov, ktorí dominujú politike a hospodárstvu.



V správe sa uvádza, že viac ako tri milióny z viac ako 4,5 milióna Tibeťanov vo vidieckych oblastiach boli nútené postaviť si domy a vzdať sa svojho tradičného kočovného spôsobu života založeného na pasení jakov a poľnohospodárstve. Okrem oficiálnej Tibetskej autonómnej oblasti tvoria Tibeťania komunity aj v susedných provinciách S'-čchuan, Jün-nan a Čching-chaj.



Čína dôsledne obhajuje svoju politiku v Tibete tým, že do tohto strategicky dôležitého pohraničného regiónu prináša stabilitu a rozvoj. V Tibete sa naposledy konali protivládne protesty v roku 2008, ktoré viedli k masívnemu vojenskému zásahu.



Cudzinci musia žiadať o špeciálne povolenie na návštevu tohto regiónu, a novinári - okrem tých, ktorí pracujú pre čínske štátne médiá - majú väčšinou vstup zakázaný.



Peking neustále tvrdí, že obvinenia z porušovania ľudských práv v tibetských regiónoch sú nepodložené a ich cieľom je pošpiniť obraz Číny. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin v auguste minulého roka uviedol, že stav ľudských práv v Tibete je "na historicky najlepšej úrovni".



Čína, ktorá má 1,4 miliardy obyvateľov, tvrdí, že sa jej podarilo odstrániť extrémnu chudobu, a to najmä vďaka tomu, že sa izolované domy a malé dediny premiestnili do väčších komunít s lepším prístupom k doprave, elektrickej energii, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu.