Human Rights Watch: Emiráty svojvoľne zadržiavajú vyše 2000 Afgancov

Washington 15. marca (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) obvinila v stredu úrady v Spojených arabských emirátoch (SAE) z toho, že už viac ako 15 mesiacov svojvoľne zadržiavajú až 2700 evakuovaných Afgancov, ktorí nezískali štatút utečenca a nesplnili podmienky na presídlenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



HRW vo svojej správe uvádza, že mnohí z Afgancov ubytovaných v utečeneckom mestečku v metropole Abú Zabí (nazvanom Emirates Humanitarian City) trpia depresiami a inými psychickými ochoreniami, nemajú prístup k právnemu poradenstvu a ich deti nemajú dostatočné vzdelávacie možnosti.



"Výrazne sa zhoršili aj ich životné podmienky, pričom zadržaní opisujú preplnenosť, rozpad infraštruktúry a zamorenie hmyzom," uvádza sa v správe tejto organizácie.



HRW informovala, že ministerstvá vnútra a zahraničných vecí SAE požiadala o vyjadrenie, dosiaľ však odpoveď nedostala.



SAE na svoje územie dočasne prijali tisíce Afgancov, ktorí boli zo svojej vlasti evakuovaní po tom, ako v nej v auguste 2021 prevzal moc Taliban a zároveň sa z tejto krajiny stiahli americkí vojaci. Evakuovaní Afganci boli v SAE ubytovaní v prerobených bytových komplexoch pre utečencov (Emirates Humanitarian City a Tasameem Workers City), pričom mnohým z nich bolo schválené presídlenie do USA, Kanady a iných krajín.



Približne 2500 až 2700 Afgancov však podmienky na presídlenie nespĺňalo a už viac ako 15 mesiacov zostávajú v zariadení Emirates Humanitarian City. HRW ich tamojší pobyt nazýva "svojvoľným zadržiavaním" v stiesnených podmienkach.



HRW sa koncom vlaňajšieho roka rozprávala so 16 Afgancami držanými v tomto zariadení, ktorí uvádzali, že z ubytovania nemôžu voľne odchádzať a pri návštevách nemocnice či nákupného centra ich pozorne sledujú strážcovia či dozorcovia.



Podľa HRW ide o "svojvoľné" zadržiavanie zo strany úradov SAE, ktoré nedodržiavajú medzinárodné právo a usmernenia OSN týkajúce sa zaobchádzania so žiadateľmi o azyl a migrantmi.



HRW tak SAE vyzvala, aby týchto Afgancov okamžite prepustili a umožnili im "spravodlivý a individuálny" prístup týkajúci sa posudzovania ich žiadostí na pridelenie štatútu utečenca a právnej ochrany a zároveň im povolili žiť tam, kde chcú, dokým sa ich prípady nevyriešia. Organizácia tiež vyzvala ministerstvo zahraničných vecí USA, aby využilo svoj vplyv na dosiahnutie ich prepustenia, ako aj urýchlenia procesu spracúvania ich žiadostí o azyl či podmienečného humanitárneho prepustenia.



Spojené štáty presídlili už viac ako 88.000 Afgancov evakuovaných počas sťahovania amerických vojakov z tejto krajiny alebo aj po ich odsune. Tisíce Afgancov, ktorí pracovali pre americkú vládu, sú však ešte stále v Afganistane a čakajú na vybavenie svojich žiadostí o špeciálne imigračné víza.