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Human Rights Watch: Etiópsky Tigraj verbuje násilím deti do armády
Mužov a chlapcov úrady zadržiavajú na rôznych pracoviskách a počas nočných razií v domácnostiach, dodala HRW.
Autor TASR
Addis Abeba 6. júla (TASR) - Úrady v etiópskom zväzovom štáte Tigraj unášajú deti od 15 rokov a násilím ich verbujú do armády, ktorá sa pripravuje na obnovenie konfliktu s federálnou vládou, uviedla v pondelok ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mužov a chlapcov úrady následne zadržiavajú na rôznych pracoviskách a počas nočných razií v domácnostiach, dodala HRW.
Agentúra AFP už predtým informovala o nútenom verbovaní v Tigraji, ktorého ozbrojené zložky viedli v rokoch 2020 – 2022 brutálnu občiansku vojnu proti etiópskym federálnym silám. V regióne sa podľa AFP opäť schyľuje ku konfliktu.
„Kampaň tigrajských orgánov zameraná na nútené verbovanie mužov a chlapcov do svojich vojsk vytvára v celom regióne atmosféru plnú strachu,“ vyhlásila zástupkyňa riaditeľa HRW pre Afriku Laetitia Baderová.
Organizácia Human Rights First-Ethiopia už skôr informovala agentúru AFP, že „k nútenému náboru do armády dochádza vo väčšine oblastí Tigraja“.
Miestne úrady vyzývajú bývalých vojakov, aby sa opäť prihlásili do služby, v júni vydali vyhlásenie, ktorým nariadili povinnú vojenskú službu. Tigrajský ľudovo-oslobodzovací front (TPLF), ktorý je lojálny regionálnej vláde v Tigraji, poprel, že by využíval nútený nábor.
Organizácia HRW však uviedla, že náborová kampaň sa koncom apríla zintenzívnila „masovými raziami na uliciach, trhoch a v baniach na ťažbu zlata, pričom na identifikáciu potenciálnych nováčikov využívala informátorov“.
Mužov a chlapcov úrady následne zadržiavajú na rôznych pracoviskách a počas nočných razií v domácnostiach, dodala HRW.
Agentúra AFP už predtým informovala o nútenom verbovaní v Tigraji, ktorého ozbrojené zložky viedli v rokoch 2020 – 2022 brutálnu občiansku vojnu proti etiópskym federálnym silám. V regióne sa podľa AFP opäť schyľuje ku konfliktu.
„Kampaň tigrajských orgánov zameraná na nútené verbovanie mužov a chlapcov do svojich vojsk vytvára v celom regióne atmosféru plnú strachu,“ vyhlásila zástupkyňa riaditeľa HRW pre Afriku Laetitia Baderová.
Organizácia Human Rights First-Ethiopia už skôr informovala agentúru AFP, že „k nútenému náboru do armády dochádza vo väčšine oblastí Tigraja“.
Miestne úrady vyzývajú bývalých vojakov, aby sa opäť prihlásili do služby, v júni vydali vyhlásenie, ktorým nariadili povinnú vojenskú službu. Tigrajský ľudovo-oslobodzovací front (TPLF), ktorý je lojálny regionálnej vláde v Tigraji, poprel, že by využíval nútený nábor.
Organizácia HRW však uviedla, že náborová kampaň sa koncom apríla zintenzívnila „masovými raziami na uliciach, trhoch a v baniach na ťažbu zlata, pričom na identifikáciu potenciálnych nováčikov využívala informátorov“.