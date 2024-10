HRW: EÚ musí konfrontovať Azerbajdžan kvôli potláčaniu ľudských práv

Baku 8. októbra (TASR) - Popredné ľudskoprávne organizácie v utorok vyzvali západné krajiny, aby tohtoročný summit OSN o klíme (COP29) v Baku využili na poukázanie na "kruté zásahy" proti novinárom, predstaviteľom opozície a aktivistom zo strany úradov v Azerbajdžane. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.



V správe organizácií Human Rights Watch (HRW) a Freedom Now sa apeluje na Európsku úniu a ďalšie medzinárodné organizácie, aby sa zasadzovali za prípady "svojvoľne zadržiavaných" politických väzňov v Azerbajdžane. Do tejto zakaukazskej krajiny v novembri pricestujú svetoví lídri na konferenciu COP29.



"Najnovšia vlna prípadov zatknutia a odsúdenia zasiala strach medzi zvyšnými nezávislými a kritickými hlasmi," uviedli ľudskoprávne organizácie. Pripomenuli, že od vlaňajšieho novembra odchádza z Azerbajdžanu čoraz viac aktivistov občianskej spoločnosti, "čím sa ďalej znižuje rozmanitosť organizácií a aktivistov, ktorí sa zasadzujú za ľudské práva a spochybňujú vládu".



EÚ a jej členské štáty, ktoré prehlbujú svoju závislosť na Baku, aby nahradili ruské fosílne palivá, by podľa nich mali svoje obchodné vzťahy podmieniť "konkrétnymi záväzkami v oblasti ľudských práv" zo strany Azerbajdžanu.



Správa poukázala na sériu "falošných" policajných prípadov proti novinárom a pracovníkom mimovládnych organizácií v súvislosti s pašovaním peňazí cez hranice. Ostatní zase čelia množstvu ďalších obvinení z trestných činov vrátane nezákonného podnikania, prania špinavých peňazí či falšovania dokumentov a daňových únikov.



HRW a Freedom Now konkrétne spomenuli prípad Gubada Ibadoghluho, vedca na prestížnej Londýnskej škole ekonómie a politických vied (LSE), ktorého zadržali minulý rok. Ďalšieho aktivistu zasadzujúceho sa za mier Bahruza Samadova zadržali pre obvinenia z vlastizrady za údajné prechovávanie kontaktov s mladými Arménmi.



Azerbajdžanská vláda na žiadosť o komentár k správe podľa Politico nereagovala.



Portál pripomenul, že 60 amerických kongresmanov minulý týždeň vyzvalo ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena, aby od Baku aj Jerevanu požadoval "okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov, rukojemníkov a vojnových zajatcov".



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev tento apel USA označil za "ohavný" a prisľúbil, že "neovplyvní našu vôľu".



Na summite COP29, ktorý sa koná od 11. do 22. novembra v Baku, sa podľa usporiadateľov očakáva viac než 50.000 účastníkov. Pôjde o najväčšie medzinárodné podujatie, aké kedy Azerbajdžan usporiadal.