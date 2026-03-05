< sekcia Zahraničie
HRW: Evakuačné výzvy Izraela v Libanone môžu porušovať vojnové právo
Militantné hnutie Hizballáh vtiahlo Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v pondelok zaútočilo na Izrael.
Autor TASR
Bejrút 5. marca (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo štvrtok uviedla, že výzvy izraelskej armády na evakuáciu obyvateľov rozsiahlych oblastí na juhu Libanonu predstavujú „vážne riziko porušenia vojnového práva“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Militantné hnutie Hizballáh vtiahlo Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v pondelok zaútočilo na Izrael. Tel Aviv v reakcii na to spustil vzdušné útoky po celej krajine a nasadil aj vojakov v pohraničných oblastiach.
Izrael vo štvrtok vydal varovanie pred útokom na rozsiahlu oblasť na juhu Libanonu. „Vyzývať všetkých, ktorí žijú na juh od (rieky) Lítání, na okamžitú evakuáciu vyvoláva vážne obavy po právnej i humanitárnej stránke a tiež starosť o bezpečnosť civilistov,“ uviedol predstaviteľ z HRW Ramzi Kaiss.
„Ako sa môžu okamžite evakuovať starší ľudia, chorí a osoby so zdravotným znevýhodnením? A ako sa zaistí ich bezpečnosť, keď odídu?“ napísal predstaviteľ organizácie vo vyhlásení. „Radikálna povaha“ izraelských výziev vyvoláva „obavy, že ich cieľom nie je ochrana civilistov“, podotkol Kaiss a pripomenul, že výzvy sa týkali státisícov osôb a predstavujú „riziko porušenia vojnového práva“.
Libanonské úrady hlásili, že od pondelka zahynuli desiatky ľudí a tisíce ďalších museli opustiť svoje domovy.
