HRW: Izraelské útoky na jemenský prístav môžu byť vojnovým zločinom

New York 19. augusta (TASR) - Izraelský nálet na kľúčový prístav ovládaný jemenskými povstalcami v júli predstavuje "možný vojnový zločin", ktorý ohrozil dodávky potravín a pomoci pre milióny ľudí, uviedla v pondelok ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW). TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Útok na prístavné mesto Hudajda, ktoré ovládajú jemenskí húsíovia podporovaní Iránom, sa odohral 20. júla, deň po tom, ako sa povstalci prihlásili k zodpovednosti za útok dronom na izraelský Tel Aviv.



HRW so sídlom v New Yorku poznamenala, že útok na Tel Aviv, pri ktorom zahynul jeden človek, by mohol byť tiež vojnovým zločinom zo strany húsíov.



Podľa húsíov, ktorí ovládajú väčšinu územia Jemenu vrátane hlavného mesta Saná, izraelská reakcia vážne poškodila sklad paliva v prístave Hudajda a usmrtila najmenej deväť ľudí. HRW tvrdí, že pri úderoch zahynulo najmenej šesť civilistov a ďalších najmenej 80 osôb sa zranilo.



Prístav "má rozhodujúci význam pre dodávky potravín a iných potrieb pre jemenské obyvateľstvo", zdôraznila ľudskoprávna skupina. Jeho poškodenie by tak mohlo mať dlhodobý nepriaznivý vplyv na milióny obyvateľov Jemenu.



Izraelská armáda vyhlásila, že húsíovia využívali prístav Hudajda na príjem iránskych zbraní.



Údery poškodili alebo zničili najmenej 29 zo 41 zásobníkov ropy v prístave Hudajda, ako aj jediné dva žeriavy používané na nakladanie a vykladanie zásob z lodí, uviedla HRW. Dodala, že útok vyradil z prevádzky aj elektráreň v Hudajde, a to na 12 hodín.



"Útoky podľa všetkého spôsobili neprimerané škody civilistom a civilným objektom. Závažné porušenia vojnového práva spáchané úmyselne, teda zámerne alebo z nedbanlivosti, sú vojnovými zločinmi," zdôraznila HRW.



Húsíovia začali vlani v novembri útočiť na lode v Červenom mori, čo je podľa nich prejav solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, na ktoré zaútočil Izrael po vpáde ozbrojencov hnutia Hamas do južného Izraela 7. októbra 2023. Od začiatku vojny v Pásme Gazy húsíovia podnikli útoky aj na ďalšie izraelské prístavné mestá.



Jemen sa od roku 2014 zmieta v ničivom konflikte medzi húsíami a medzinárodne uznanou vládou, ktorú podporuje vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie. Boje priamo alebo nepriamo pripravili o život už státisíce ľudí a vyvolali jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.



Podľa HRW hrozí, že izraelské útoky na Hudajdu zhoršia podmienky pre milióny Jemenčanov v oblastiach ovládaných povstalcami.



"Po desať rokov trvajúcom konflikte už Jemenčania vo veľkej miere trpia hladom. Tieto útoky ich utrpenie len prehĺbia," povedala výskumná pracovníčka HRW pre Jemen a Bahrajn Niku Jafarniová.