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Organizácia HRW kritizuje Taliban za zákon zakazujúci protesty
Demonštrácie v Afganistane boli počas päťročnej vlády Talibanu zriedkavé.
Autor TASR
Kábul 27. augusta (TASR) - Organizácia Human Rights Watch (HRW) vo štvrtok odsúdila afganské vládne hnutie Taliban pre „bezohľadnú snahu o potlačenie všetkého odporu“. Reagovala na nový policajný zákon, ktorý okrem iného zakazuje demonštrácie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Novú legislatívu tento mesiac zverejnilo ministerstvo spravodlivosti a na 84 stranách stanovuje sériu zmien pri uplatňovaní zákona, vrátane „zákazu všetkých typov protestov“.
Riaditeľka HRW pre Áziu Elaine Pearsonová uviedla, že toto opatrenie je „ďalším krokom v bezohľadnej snahe Talibanu potlačiť všetok odpor“.
„Talibanské úrady sa obávajú akéhokoľvek odporu, a preto eskalujú ich represie,“ skonštatovala Pearsonová v stanovisku zaslanom agentúre AFP. Taliban na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.
Mimovládna organizácia Amnesty International označila nový policajný zákon za „ďalší rozsiahly útok na ľudské práva v Afganistane“. Zákaz protestov je podľa nej „jedným z najviac neslýchaných ustanovení“.
Podľa AFP nový zákon predlžuje dobu zadržania bez vznesenia obvinenia z troch dní na desať a na základe súdneho príkazu aj na ešte dlhšie.
Demonštrácie v Afganistane boli počas päťročnej vlády Talibanu zriedkavé. Podľa skupiny expertov Organizácie Spojených národov (OSN) boli najmenej dvaja ľudia zabití v júni po tom, ako bezpečnostné sily údajne spustili paľbu počas protestu za práva žien v meste Herát.
Novú legislatívu tento mesiac zverejnilo ministerstvo spravodlivosti a na 84 stranách stanovuje sériu zmien pri uplatňovaní zákona, vrátane „zákazu všetkých typov protestov“.
Riaditeľka HRW pre Áziu Elaine Pearsonová uviedla, že toto opatrenie je „ďalším krokom v bezohľadnej snahe Talibanu potlačiť všetok odpor“.
„Talibanské úrady sa obávajú akéhokoľvek odporu, a preto eskalujú ich represie,“ skonštatovala Pearsonová v stanovisku zaslanom agentúre AFP. Taliban na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.
Mimovládna organizácia Amnesty International označila nový policajný zákon za „ďalší rozsiahly útok na ľudské práva v Afganistane“. Zákaz protestov je podľa nej „jedným z najviac neslýchaných ustanovení“.
Podľa AFP nový zákon predlžuje dobu zadržania bez vznesenia obvinenia z troch dní na desať a na základe súdneho príkazu aj na ešte dlhšie.
Demonštrácie v Afganistane boli počas päťročnej vlády Talibanu zriedkavé. Podľa skupiny expertov Organizácie Spojených národov (OSN) boli najmenej dvaja ľudia zabití v júni po tom, ako bezpečnostné sily údajne spustili paľbu počas protestu za práva žien v meste Herát.