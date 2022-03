HRW: Masová poprava v Saudskej Arábii bola ukážkou brutality jej vlády

Bejrút 15. marca (TASR) - Je "vysoko nepravdepodobné", že 81 ľudí, ktorých v sobotu naraz popravila Saudská Arábia, sa dočkalo spravodlivých súdnych procesov, vyhlásila v utorok ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), označiac to za "brutálnu ukážku autokratickej vlády" Rijádu.



Viac než polovica z popravených – 41 – patrila k šiitskej moslimskej menšine žijúcej v tomto kráľovstve, "ktorá je dlhodobo vystavovaná systematickej diskriminácii a násiliu zo strany vlády", uviedla HRW so sídlom v New Yorku.



Sobotňajšia poprava bola najrozsiahlejšou, akú Saudská Arábia vykonala za jediný deň. Zároveň tým prekročila celkový počet popráv, ktoré vykonala v roku 2021, pripomína tlačová agentúra AFP. Krajina patrí v tejto činnosti k jedným z "najaktívnejších" uplatňovateľov trestu smrti na svete.



"Masová poprava 81 osôb v Saudskej Arábii počas uplynulého víkendu bola brutálnou ukážkou jej autokratickej vlády a justičného systému, ktorý vážne spochybňuje spravodlivosť ich súdnych procesov a odsúdenia," uviedol námestník riaditeľa HRW pre oblasť Blízkeho východu Michael Page.



"Šokujúca bezcitnosť ich zaobchádzania je umocnená skutočnosťou, že mnohé rodiny sa o smrti svojich blízkych dozvedeli rovnako ako my ostatní – až dodatočne a prostredníctvom médií," dodal Page vo vyhlásení.



Saudská Arábia tvrdí, že popravení, medzi ktorými boli aj siedmi Jemenčania a jeden Sýrčan, patrili k džihádistickým organizáciám al-Káida a Islamský štát, jemenským húsijským povstalcom alebo "iným teroristickým skupinám".



Podľa saudskoarabských štátnych médií na súdne procesy s nimi "dohliadalo celkovo 13 sudcov v troch samostatných fázach".



HRW však trvá na tom, že saudskoarabský justičný systém je poznačený "bezuzdným a systematickým porušovaním právomocí" a je "veľmi nepravdepodobné, že by bol niektorému z popravených priznaný spravodlivý súdny proces".



"Mnoho saudskoarabských šiitov si odpykáva dlhodobé tresty, čaká v cele smrti alebo už bolo popravených len za obvinenia z účasti na protestoch po zjavne nespravodlivých súdnych procesoch," konštatuje ďalej HRW.



Organizácia venujúca sa ochrane ľudských práv Amnesty International so sídlom v Londýne v utorok označila zmienenú masovú popravu v Saudskej Arábii za "otrasnú eskaláciu" uplatňovania trestu smrti v tomto púštnom kráľovstve.



Sobotňajšia masová poprava sa stretla so všeobecným odsúdením, pričom vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová vyjadrila obavy z možného porušenia medzinárodného práva a dokonca zo spáchania vojnového zločinu.