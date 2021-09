Militanti napojení na IS uniesli v Mozambiku stovky chlapcov

Johannesburg 29. septembra (TASR) - Militanti napojení na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), ktorí vedú na severe Mozambiku povstanie, uniesli stovky chlapcov. Mladistvých džihádisti nútili, aby sa k nim pripojili. Oznámila to v stredu ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), píše agentúra AFP.



HRW s odvolaním sa na miestne zdroje uviedla, že ozbrojení militanti uniesli stovky tínedžerov, niektorých už vo veku 12 rokov, a vzali ich do svojich výcvikových táborov.



Džihádisti od roku 2017 terorizujú provinciu Cabo Delgado, kde sa nachádzajú jedny z najväčších ložísk zemného plynu v Afrike. Ich cieľom je vytvoriť v tomto regióne islamistický kalifát, píše AFP.



Militanti 24. marca spustili koordinované útoky na mesto Palma, ktoré leží v Cabe Delgado, pričom zabili desiatky osôb, uviedla agentúra AFP. V dôsledku útoku boli tiež vysídlené tisíce ľudí. Tento koordinovaný útok sa považuje za najväčšiu eskaláciu islamistami vedenej vzbury, ktorá sa od roku 2017 odohráva na území spomínanej provincie.



Rwanda v reakcii na spomínané udalosti v júli vyslala do Mozambiku 1000 vojakov ako posily v boji proti militantom. Konflikt si dosiaľ vyžiadal viac než 3300 životov a najmenej 800.000 ľudí vyhnal z domovov, pripomína AFP.