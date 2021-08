HRW: Mozambické sily bránia civilistom presťahovať sa do bezpečia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Maputo 6. augusta (TASR) - Mozambické bezpečnostné sily bránia desaťtisícom civilistov vysídlených po džihádistických útokoch v meste Palma na severe krajiny presťahovať sa do bezpečnejších oblastí. Oznámila to v piatok ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW).Väčšina z týchto ľudí utiekla zo svojich domovov, keď 24. marca militanti napojení na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) spustili koordinované útoky na Palmu, ktorá leží v provincii Cabo Delgado, pričom zabili desiatky ľudí, uviedla agentúra AFP. Tento koordinovaný útok sa považuje za najväčšiu eskaláciu islamistami vedenej vzbury, ktorá sa od roku 2017 odohráva na území provincie Cabo Delgado, bohatej na zemný plyn.Mnohí z vysídlených ľudí hľadali útočisko v neďalekej dedine Quitunda, asi päť kilometrov od Palmy, kde ich podľa HRW zastavili vojaci. "" uvádza HRW s tým, že civilisti chytení pri pokuse o útek boli "".Armádni predstavitelia tieto opatrenia bránili a tvrdili, že džihádisti sa skrývajú medzi civilistami a humanitárnymi pracovníkmi." povedal pre HRW 28-ročný muž. "" dodal.Hovorca ministerstva obrany Custodio Massingue pre AFP uviedol, že o týchto obvineniach "" a že vláda sa "".Z provincie Cabo Delgado utieklo už viac ako 800.000 ľudí. Násilnosti si vyžiadali vyše 2800 ľudských životov, pričom polovicu z týchto obetí tvoria civilisti, vyplýva z údajov americkej organizácie Projekt pre údaje o miestach a udalostiach ozbrojených konfliktov (ACLED).