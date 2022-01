Pracovníčku ľudskoprávnej organizácie sledovali špionážnym softvérom

Bejrút 26. januára (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v stredu oznámila, že jeden z jej vysokopostavených pracovníkov sa vlani stal terčom sledovania pomocou špionážneho softvéru Pegasus, ktorý predáva izraelská firma NSO Group. Tá sa však bráni, že tento softvér je určený iba na boj proti podozrivým zločincom a teroristom. Píše o tom tlačová agentúra AP.



HRW so sídlom v New Yorku spresnila, že softvér bol použitý proti Lamá Fakíhovej, riaditeľke úradu organizácie v libanonskej metropole Bejrút, ktorá dohliada aj na riešenie krízových situácií v niekoľkých ďalších krajinách vrátane Sýrie, Mjanmarska, Izraela a palestínskych území, Etiópie, Afganistanu a Spojených štátov.



Povesť firmy NSO Group poškodzujú odhalenia, že tento jej špionážny softvér na prenikanie do smartfónov bol vo viacerých krajinách zneužitý proti novinárom, aktivistom, opozičným politikom, ba dokonca i americkým diplomatom.



USA vlani tejto firme zakázali prístup k americkým technológiám a ako dôvod uviedli, že jej softvér zneužívajú represívne režimy. Spoločnosti Facebook a Apple dokonca podali proti NSO Group žaloby za nezákonné prieniky do svojich produktov.



NSO Group nezverejňuje svojich zákazníkov, ale tvrdí, že má zavedené ochranné prvky, aby zaistila, že jej produkty budú využívané len proti podozrivým zločincom a teroristom. Firma uvádza, že nemá prístup k špionážnym informáciám, ktoré jej zákazníci zhromažďujú.



Špionážny softvér Pegasus tejto firmy umožňuje úplný prístup do telefónu sledovanej osoby vrátane fotografií, e-mailov a komunikácie v reálnom čase. Sledovaná osoba nemusí urobiť nijaký krok, ani napríklad kliknúť na link, a bez sofistikovanej technickej analýzy vôbec nedokáže takýto prienik zistiť.



HRW oznámila, že Fakíhová, ktorá má dvojaké – americké i libanonské – občianstvo, sa stala terčom softvéru pri piatich príležitostiach od apríla do augusta 2021. Spoločnosť Apple ju informovala o hekerskom prieniku 24. novembra a forenzná analýza vykonaná na žiadosť HRW potvrdila prítomnosť softvéru, uviedla ľudskoprávna organizácia.



"Nie je to náhoda, že vlády používajú špionážny softvér proti aktivistom a novinárom, teda práve proti tým ľuďom, ktorí odhaľujú ich protizákonné praktiky," uviedla Fakíhová. "Zrejme si tieto vlády myslia, že takto si upevnia moc, umlčia odporcov a zakryjú svoje manipulovanie s faktami," dodala.