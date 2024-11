HRW: Vysídľovanie ľudí v Gaze sa dá považovať za etnické čistky

New York/Jeruzalem 14. novembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojej správe zverejnenej vo štvrtok uviedla, že opakované príkazy Izraela na evakuáciu obyvateľstva v Pásme Gazy sú "vojnovým zločinom núteného vysídlenia" a v niektorých prípadoch ich je možné považovať za "etnické čistky". TASR o tom informuje na základe agentúry AFP a webstránky HRW.



"HRW zhromaždila dôkazy o tom, že izraelskí predstavitelia páchajú vojnový zločin núteného vysídlenia," uvádza sa v správe. Podľa organizácie sa dá konanie Izraela v niektorých prípadoch považovať za etnické čistky. Organizácia argumentuje tým, že domovy mnohých výsledných Palestínčanov boli zničené a nemajú sa kam vrátiť.



Ľudskoprávna organizácia správu vypracovala na základe rozhovorov s 39 vysídlenými Palestínčanmi v Gaze, analýz izraelských evakuačných príkazov a satelitných snímok potvrdzujúcich rozsiahlu deštrukciu evakuovaných oblastí. Overovala taktiež videá a fotografie izraelských útokov na vyhlásené bezpečné zóny a evakuačné trasy.



HRW tvrdí, že izraelské "príkazy na evakuáciu boli nedôsledné, nepresné a často neboli civilistom oznámené s dostatočným predstihom" a že "nezohľadňovali potreby osôb, ktoré nie sú schopné odísť bez pomoci".



HRW taktiež upozorňuje, že Izrael ako okupačná mocnosť musí zabezpečiť návrat vysídlených osôb do svojich domovov. Izrael však podľa organizácie vo viacerých prípadoch úmyselne zdemoloval alebo vážne poškodil civilnú infraštruktúru na týchto miestach.



Najvážnejšia situácia je podľa HRW vo Filadalefskom koridore na hraniciach Pásma Gazy a Egypta, ako aj v Necarimskom koridore, ktorý prechádza stredom palestínskej enklávy. HRW tvrdí, že územie oboch koridorov izraelská armáda riadenými detonáciami "zrovnala so zemou, rozšírila a vyčistila". Úmyslom Izraela je na týchto miestach vytvoriť nárazníkovú zónu.



Podľa OSN bolo v októbri 2024 v Gaze vysídlených 1,9 milióna Palestínčanov. Pred začiatkom vojny v októbri minulého roka sa počet obyvateľov palestínskej enklávy odhadoval na 2,4 milióna.