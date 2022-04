HRW: O vojnových zločinoch ruských vojakov v Buči sú dôkazy

Kyjev 22. apríla (TASR) - Podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) existujú dôkazy, že ruské jednotky sa v ukrajinskom meste Buča dopustili vojnových zločinov. TASR správu prevzala od britského denníka The Guardian.



Špecialisti, ktorí do Buče prišli po odchode ruských jednotiek, v oblasti našli "dôkazy o hromadných popravách, nezákonných zabitiach, násilných zmiznutiach a mučení". Podľa HRW tieto činy spĺňajú definíciu vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.



Organizácia v meste zdokumentovala podrobnosti o 16 prípadoch nezákonného usmrtenia vrátane deviatich hromadných popráv a siedmich prípadov náhodného vraždenia civilistov. O život prišlo aj deväťročné dievča, ktoré pri pokuse utiecť postrelili ruskí vojaci do ramena.



Moskva obvinenia z páchania vojnových zločinov v Buči popiera, pričom ich označila za "obludný falzifikát".