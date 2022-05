HRW obvinila Bulharsko, že zatláča migrantov naspäť do Turecka

Sofia 26. mája (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) obvinila vo štvrtok bulharské úrady z nelegálneho zatláčania žiadateľov o azyl prichádzajúcich z Afganistanu a ďalších krajín späť do Turecka. Polícia podľa nej používa aj psy. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Bulharské úrady brutálne zatláčajú späť migrantov a žiadateľov o azyl cez pozemnú hranicu s Tureckom," povedala aktivistka z HRW Michelle Randhawová.



Európska únia by podľa nej mala zabezpečiť, aby Bulharsko "okamžite zastavilo nezákonné a dehumanizujúce zatláčanie na svojich hraniciach a umožnilo žiadateľom o azyl prístup k spravodlivým azylovým konaniam".



Bulharská vláda sa k tvrdeniam HRW bezprostredne nevyjadrila. Úrady však už predtým zlé zaobchádzanie s migrantmi popreli.



HRW uviedla, že od novembra do apríla sa rozprávala s 15 Afgancami, ktorí organizácii povedali, že boli viackrát "obeťami zatláčania bulharskými úradmi z Bulharska naspäť do Turecka".



Vlani v novembri bulharské ministerstvo obrany oznámilo, že pozdĺž svojich hraníc s Tureckom rozmiestňuje vojakov a armádne vozidlá, aby pomohli pohraničníkom zvládnuť rastúci prílev migrantov.



Cez Bulharsko prechádza jedna z hlavným migračných trás, ktorou prichádzajú do EÚ utečenci z Afganistanu a ďalších krajín Blízkeho východu. Cez bulharské územie sa pokúšajú dostať do bohatších krajín EÚ.