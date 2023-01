Human Rights Watch ocenila mobilizáciu sveta pre Ukrajinu

Jakarta 12. januára (TASR) - Všeobecný nesúhlas s ruskou inváziou na Ukrajinu potvrdzuje silu jednotnej reakcie na porušovanie ľudských práv. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) to uvádza v správe zverejnenej vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



"Mobilizácia sveta" v spojitosti s Ukrajinou podľa dočasnej šéfky HRW Tirany Hassanovej pripomína "výnimočný potenciál" vlád v situáciách, keď si uvedomia svoju zodpovednosť v oblasti ľudských práv vo svete.



Pripomenula aj "neucelené" a "často polovičaté" úsilie v oblasti ľudských práv v Jemene, Afganistane či Južnom Sudáne.



"Všetky vlády by mali vnášať taký istý zmysel pre solidaritu do veľkého množstva kríz v oblasti ľudských práv vo svete - a to nie len vtedy, keď to vyhovuje ich záujmom," povedala.



HRW v správe pripomína, že viaceré krajiny po ruskej invázii na Ukrajinu zaviedli voči Moskve sankcie a začali podporovať Kyjev. Rada OSN pre ľudské práva a Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu začali vyšetrovanie možného porušovania ľudských práv.



Podľa Hassanovej by si mali položiť otázku, čo by sa stalo, keby to urobili po anexii Krymu Ruskom v roku 2014 alebo napríklad v Etiópii, kde dvojročný konflikt prehĺbil humanitárnu krízu.



"Vlády a OSN opakovane odsúdili hromadné popravy, rozšírené sexuálne násilie a plienenie, no okrem toho urobili málo," povedala v spojitosti so situáciou v Etiópii.



HRW poukazuje aj na demonštrácie v Iráne po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, protesty na Srí Lanke, či voľby v Brazílii, kde Luiz Inácio Lula da Silva porazil populistického prezidenta Jaira Bolsonara.



"Odvážni ľudia znovu a znovu podstupujú mimoriadne riziko aby sa postavili na obranu svojich práva aj na miestach ako Afganistan a Čína," povedala riaditeľka HRW pre Áziu Elaine Pearsonová.



OSN a medzinárodné spoločenstvo podľa HRW venujú "zvýšenú pozornosť" situácii v západočínskom regióne Sin-ťiang, či protestom proti opatreniam voči covidu v Číne. HRW však pripomína aj utláčanie náboženských menšín v Indii a vládu armády v Mjanmarsku.



HRW monitorovala situáciu v oblasti ľudských práv vo viac než 100 krajinách. Správu zverejnila v Indonézii, ktorá predsedá Združeniu krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).



Pearsonová ju v mene HRW vyzvala, aby predsedníctvo využila na účinné riešenie krízy v Mjanmarsku. "Reakcia sveta na ruskú inváziu na Ukrajine ukazuje, čo sa dá dosiahnuť, keď vlády spolupracujú," povedala.