HRW odsúdila mjanmarskú vojenskú juntu za udelenia trestu smrti

Na archívnej snímke demonštranti s transparentmi pochodujú počas protestu proti vojenskej okupácii v mjanmarskom Rangúne 9. februára 2021. Foto: TASR/AP

Rangún 10. apríla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) odsúdila v sobotu mjanmarskú vojenskú juntu, ktorá udelila trest smrti 19 ľuďom za údajné zabitie spoločníka armádneho kapitána. Informovala o tom agentúra AFP.Štátne médiá v Mjanmarsku v piatok informovali, že vojenský súd udelil trest smrti 19 ľuďom za lúpež a vraždu, pričom 17 z nich bolo súdených v neprítomnosti. Zatkli ich v jednej z rangúnskych mestských štvrtí, v ktorých armáda vyhlásila stanné právo. To znamená, že každého, kto je v nich zadržaný, súdi vojenský súd.Ako pripomína AFP, ide o prvý známy prípad udelenia trestov smrti od začiatku februára, keď v tejto krajine juhovýchodnej Ázie prevzala moc armáda." uviedol zástupca riaditeľa ázijskej pobočky HRW Phil Robertson. Podľa neho to naznačuje, že armáda je pripravená vrátiť sa do doby, keď Mjanmarsko (bývalá Barma) popravovalo ľudí." povedal Robertson. Podľa neho vládnuca junta používa silu so zámerom dostať z ulíc demonštrantov a docieliť rozklad hnutia "", ktoré je zamerané na bojkot pracovného systému pod kontrolou vojenskej junty.Na piatkové rozsudky smrti reagovalo v sobotu aj Nórsko, ktoré v súvislosti s nimi označilo dianie v Mjanmarsku za "".Vlna protestov v Mjanmarsku sa začala po prevrate z 1. februára, keď armáda zvrhla občiansku vládu a prevzala moc v krajine. Junta uväznila členov vlády vrátane štátnej kancelárky - teda faktickej premiérky - Aun Schan Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina.Protesty proti prevratu v Mjanmarsku napriek brutálnym zákrokom bezpečnostných síl neutíchajú. Podľa správ aktivistov si zákroky vyžiadali viac ako 600 obetí.