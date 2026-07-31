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Ľudskoprávna organizácia: Ruský Africký zbor v Mali zabil civilistov
Africký zbor založený ruským ministerstvom obrany do veľkej miery prevzal aktivity žoldnierskej Vagnerovej skupiny v Afrike.
Autor TASR
Bamako 31. júla (TASR) - Ruská polovojenská jednotka Africký zbor (Africa Corps) minulý mesiac zabila osem civilistov vrátane troch detí v Mali. V piatok to oznámila ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), ktorá označila letecké útoky tejto jednotky za „nezákonne nerozslišujúce“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Africký zbor založený ruským ministerstvom obrany do veľkej miery prevzal aktivity žoldnierskej Vagnerovej skupiny v Afrike a podporuje operácie malijskej vojenskej vlády proti ozbrojeným islamistickým skupinám.
Vyšetrovanie HRW zistilo, že lietadlo, ktoré dva malijské vojenské zdroje identifikovali ako taktický bombardér Suchoj Su-24, zhodilo 15. júna najmenej dve bomby na dedinu Kyrnia v provincii Mopti.
„Prvý úder zasiahol priestor pred domov náčelníka dediny, pričom zahynuli jeho dve deti, manželka a ďalšie dieťa a zranil jednu ženu. Druhý útok zasiahol malý trh s dobytkom približne 20 metrov odtiaľ, pričom zabil štyroch mužov a ďalších dvoch zranil,“ uviedol jeden zo zdrojov s tým, že podľa informácií nie sú medzi obeťami islamistickí bojovníci.
Džihádistická Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM) má uplynulých šesť rokov pod kontrolou spomínanú dedinu a v čase útoku sa tam nachádzalo najmenej 100 jej bojovníkov vrátane veliteľa. Nikto z nich však pravdepodobne pri útoku nezahynul.
Africký zbor zverejnil na sociálnej sieti X letecké zábery z útoku na dedinu, ktorý sa podľa nej uskutočnil 15. júna. Tvrdí, že zaútočil na „miesto zhromaždenia teroristických skupín“ v provincii Mopti. HRW zistila, že tieto zábery nakrútili v obci Kyrnia.
Ľudskoprávna organizácia pripomína, že od roku 2012 minulé aj súčasná vláda v Mali bojujú proti islamistickým ozbrojeným skupinám. Po vojenských prevratoch v rokoch 2020 a 2021 líder junty vyhnal z krajiny jednotky Francúzska a Organizácie Spojených národov (OSN) a posilnil vzťahy s Ruskom. Junta sa od roku 2021 spolieha na pomoc žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Po smrti jej lídra Jevgenija Prigožina v auguste 2023 do značenej miery prevzala jej aktivity v Afrike ruská polovojenská jednotka Africký zbor.
Rusko minulý mesiac uviedlo, že jeho príslušníci pomáhajú malijským silám získať späť územia stratené po aprílových útokoch JNIM, ktorá sa spojila so separatistickou skupinou Front za oslobodenie Azawadu (FLA). Malijskí vojaci aj ich ruskí spojenci sú obviňovaní z porušovania ľudských práv. OSN a Amnesty International zase vyzvali na vyšetrovanie možných vojnových zločinov, ktorých sa mohli dopustiť JNIM a FLA.
Africký zbor založený ruským ministerstvom obrany do veľkej miery prevzal aktivity žoldnierskej Vagnerovej skupiny v Afrike a podporuje operácie malijskej vojenskej vlády proti ozbrojeným islamistickým skupinám.
Vyšetrovanie HRW zistilo, že lietadlo, ktoré dva malijské vojenské zdroje identifikovali ako taktický bombardér Suchoj Su-24, zhodilo 15. júna najmenej dve bomby na dedinu Kyrnia v provincii Mopti.
„Prvý úder zasiahol priestor pred domov náčelníka dediny, pričom zahynuli jeho dve deti, manželka a ďalšie dieťa a zranil jednu ženu. Druhý útok zasiahol malý trh s dobytkom približne 20 metrov odtiaľ, pričom zabil štyroch mužov a ďalších dvoch zranil,“ uviedol jeden zo zdrojov s tým, že podľa informácií nie sú medzi obeťami islamistickí bojovníci.
Džihádistická Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM) má uplynulých šesť rokov pod kontrolou spomínanú dedinu a v čase útoku sa tam nachádzalo najmenej 100 jej bojovníkov vrátane veliteľa. Nikto z nich však pravdepodobne pri útoku nezahynul.
Africký zbor zverejnil na sociálnej sieti X letecké zábery z útoku na dedinu, ktorý sa podľa nej uskutočnil 15. júna. Tvrdí, že zaútočil na „miesto zhromaždenia teroristických skupín“ v provincii Mopti. HRW zistila, že tieto zábery nakrútili v obci Kyrnia.
Ľudskoprávna organizácia pripomína, že od roku 2012 minulé aj súčasná vláda v Mali bojujú proti islamistickým ozbrojeným skupinám. Po vojenských prevratoch v rokoch 2020 a 2021 líder junty vyhnal z krajiny jednotky Francúzska a Organizácie Spojených národov (OSN) a posilnil vzťahy s Ruskom. Junta sa od roku 2021 spolieha na pomoc žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Po smrti jej lídra Jevgenija Prigožina v auguste 2023 do značenej miery prevzala jej aktivity v Afrike ruská polovojenská jednotka Africký zbor.
Rusko minulý mesiac uviedlo, že jeho príslušníci pomáhajú malijským silám získať späť územia stratené po aprílových útokoch JNIM, ktorá sa spojila so separatistickou skupinou Front za oslobodenie Azawadu (FLA). Malijskí vojaci aj ich ruskí spojenci sú obviňovaní z porušovania ľudských práv. OSN a Amnesty International zase vyzvali na vyšetrovanie možných vojnových zločinov, ktorých sa mohli dopustiť JNIM a FLA.