Human Rights Watch: Sýrska vláda dáva humanitárnu pomoc svojim verným

Vojna v Sýrii sa začala protivládnymi protestmi v roku 2011, potom vyústila do konfliktu z mnohými aktérmi.

Damask 28. júna (TASR) - Sýrska vláda smeruje humanitárnu a finančnú pomoc na obnovu krajiny svojim verným. V piatok to oznámila organizácia na ochranu ľudských práv Human Rights Watch (HRW) a vyzvala darcov aj investorov, aby zaistili, že ich financie pôjdu na tie pravé miesta. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



HRW so sídlom v New Yorku podľa svojich slov zistila, že sýrska vláda zaviedla politiku a právny rámec, ktoré "jej umožňujú presmerovať humanitárnu pomoc a financie určené na výstavbu inam - financuje nimi zverstvá, trestá svojich údajných odporcov a odmeňuje svojich verných".



Vojna v Sýrii sa začala protivládnymi protestmi v roku 2011, potom vyústila do konfliktu z mnohými aktérmi. Neskôr sa však upokojila, keď sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada za pomoci spojeneckého Ruska znovu dobyli väčšinu území od povstalcov podporovaných Západom a od islamistických militantov.



Po tomto vývoji niektoré strany vyzývali, aby sa už začala obnova Sýrie. Milióny ľudí, ktorí sú vysídlené v rámci krajiny alebo z nej ušli, majú neistú budúcnosť. Pomoc potrebuje vyše 11,7 milióna ľudí. Na darcovskej konferencii v marci zazneli sľuby, podľa ktorých majú Sýrčania zasiahnutí osemročným konfliktom dostať sedem miliárd dolárov.



"Bez pokusu o reformovanie systému, v ktorom oni fungujú, hrozí, že humanitárne organizácie a investori vlastne budú v Sýrii naďalej financovať mašinériu utláčania," uviedla Lamá Fakíhová, úradujúca riaditeľka HRW pre Blízky východ.



HRW zverejnila 91-stranovú správu, ktorá vychádza z 33 rozhovorov s humanitárnymi pracovníkmi, darcami, odborníkmi a príjemcami pomoci.



Ľudskoprávna organizácia uviedla, že sýrska vláda bráni humanitárnym skupinám komplexne riešiť humanitárne potreby prostredníctvom svojich akcií.