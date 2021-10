Taliban od prevzatia moci zadržal najmenej 32 novinárov

Kábul 1. októbra (TASR) - Vláda Talibanu zadržala najmenej 32 novinárov odvtedy, čo sa militantní islamisti v polovici augusta chopili moci v Afganistane. Vo svojej správe zverejnenej v piatok to uviedla ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), píše agentúra DPA.



HRW – inštitúcia so sídlom v New Yorku - uviedla, že hoci väčšinu reportérov prepustili po tom, ako ich Taliban v súvislosti s ich výkonom práce varoval, niektorí boli zbití.



Podľa aktivistov Taliban v septembri afganským médiám povedal, že by sa mali zdržať zverejňovania správ o "záležitostiach, ktoré oficiálni predstavitelia nepotvrdili", ako aj správ o záležitostiach, ktoré by mohli mať "negatívny vplyv na verejnosť".



"Predpisy Talibanu sú také obsiahle, že vedú novinárov k autocenzúre a obavám, že skončia vo väzení," uviedla riaditeľka HRW pre Áziu Patricia Gossmanová.



Odvtedy, čo Taliban prevzal moc v Afganistane, prišlo o prácu mnoho novinárov v celej krajine, píše DPA.



Taliban vo štvrtok v západoafganskej provincii Herát prepustil po troch týždňoch nezávislého fotožurnalistu Murtaza Samadiho. Talibovia ho zadržali, keď v meste pokrýval protest afganských žien.



Nemenovaní úradník pracujúci pre zoskupenie Nai, ktoré podporuje otvorenosť médií v Afganistane, predtým pre DPA uviedol, že od návratu hnutia Taliban k moci ukončilo svoju činnosť najmenej 153 médií, a to buď z dôvodu hrozieb zo strany Talibanu, alebo pre nedostatok financií.