Human Rights Watch: Tunisko porušuje práva migrantov tmavej pleti

Tunis 19. júla (TASR) - Tuniské bezpečnostné zložky sa údajne dopustili rôznych foriem "závažného zneužívania" voči africkým migrantom tmavej pleti. V stredu to vyhlásila ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch, ktorá zároveň vyzvala Európsku úniu, aby pozastavila financovanie kontroly nad migráciou v Tunisku. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Ľudskoprávna organizácia viedla od marca rozhovory s 20 migrantmi a žiadateľmi o azyl. Na základe týchto rozhovorov zistila, že takmer všetci z opýtaných zažili "porušovanie ľudských práv zo strany tuniských orgánov".



"Medzi zdokumentované prípady zneužívania patrí bitie, používanie neprimeranej sily, niekoľko prípadov mučenia, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, hromadné vyhostenie, nebezpečné akcie na mori, nútené vysťahovanie a krádeže peňazí a vecí," uvádza HRW vo svojej správe.



Siedmi z nich boli súčasťou skupiny zhruba 1200 Afričanov tmavej pleti, ktorých tuniské bezpečnostné zložky počas júla údajne vyhostili či násilne premiestili do púštnych pohraničných oblasti s Líbyou alebo Alžírskom.



Spravodajcovia AFP v nedeľu informovali, že líbyjská pohraničná stráž zachránila niekoľko desiatok viditeľne vyčerpaných a dehydrovaných migrantov, ktorí tvrdili, že ich do tejto oblasti priviezli tuniské orgány.



Títo migranti podľa HRW tvrdili, že ich tuniská armáda týždeň nechala v púšti s nedostatkom jedla a vody. Následne niektorých z nich premiestnili naspäť do Turecka, zatiaľ čo ostatní údajne stále potrebovali pomoc alebo boli nezvestní.



Vyhostenia sa vyostrili v dôsledku situácie z 3. júla, kedy po potýčke medzi lokálnymi obyvateľmi a migrantmi v meste Sfax došlo k usmrteniu tuniského občana.



HRW uvádza, že k väčšine zdokumentovaných zneužívaní dochádzalo po tom, ako tuniský prezident Kaís Saíd vo februári obvinil "hordy" migrantov pôvodom zo subsaharskej Afriky z násilností a údajného sprisahania, ktorého cieľom bolo zmeniť demografickú štruktúru Tuniska.



EÚ a Tunisko v nedeľu podpísali memorandum o porozumení o strategickom a komplexnom partnerstve, ktoré má posilniť spoluprácu v oblasti migrácie, obnoviteľných zdrojov či hospodárskeho vývoja. Eurokomisia tak bude môcť severoafrickej krajine zápasiacej s hospodárskou krízou začať poskytovať finančnú pomoc v celkovej výške 900 miliónov eur.



Výmenou za finančnú pomoc by Tunisko malo silnejšie zakročiť proti prevádzačom a nelegálnej migrácii, aby sa znížili počty ľudí, ktorí sa z tejto krajiny vydávajú smerom do Európy.



HRW vyzvala Úniu, aby pozastavila finančnú pomoc Tunisku, "kým sa nevykoná dôkladné posúdenie vplyvu na ľudské práva".



Tunisko sa nachádza približne 130 kilometrov od talianskeho ostrova Lampedusa, na ktorý sa snaží dostať množstvo osôb z Tuniska či Líbye na plavidlách a odtiaľ pokračovať ďalej do Európy.