HRW tvrdí, že Izrael chce zámerne vyhladovať civilistov v Gaze

Jeruzalem 18. decembra (TASR) - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) obvinila izraelskú vládu zo zámeru úmyselne vyhladovať civilistov v Pásme Gazy. Podľa HRW má ísť o súčasť plánu prebiehajúcej izraelskej ofenzívy proti militantom z hnutia Hamas. Izraelská vláda tieto tvrdenia poprela, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry AFP.



"Izraelská vláda využíva vyhladovanie civilistov ako metódu vedenia vojny v okupovanom Pásme Gazy, čo je vojnový zločin," tvrdí vo svojej správe organizácia, ktorá sídli v New Yorku.



"Izraelské sily úmyselne blokujú dodávky vody, potravín, paliva, pričom zámerne bráni dodávkam humanitárnej pomoci, evidentne ničí poľnohospodárske oblasti a pripravuje civilné obyvateľstvo o veci nevyhnutné na prežitie," dodáva HRW.



Izraelská vláda reagovala tým, že označila HRW za "antisemitskú a protiizraelskú" organizáciu, píše AFP.



"Human Rights Watch... neodsúdila útok na izraelských občanov a masakru zo 7. októbra a nemá morálne oprávnenie hovoriť o tom, čo sa deje v Gaze, ak priviera oči pred utrpením a ľudskými právami Izraelčanov," povedal pre AFP hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Lior Haiat.



Palestínski militanti z hnutia Hamas vpadli 7. októbra z Pásma Gazy do Izraela a zabili tam približne 1139 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších zhruba 250 uniesli, vyplýva z upravenej izraelskej štatistiky. Izraelská armáda následne spustila masívnu odvetnú operáciu v Gaze, ktorá spôsobila rozsiahle materiálne škody a vyžiadala si medzičasom už viac než 18.000 obetí na životoch - väčšinou žien a detí.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Izrael v piatok povolil "dočasné" dodávky nevyhnutnej pomoci aj cez svoj hraničný priechod s Gazou Kerem Šalom, pripomína AFP.