HRW upozorňuje na dôsledky vojny pre deti z ukrajinských sirotincov

Kyjev 13. marca (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu mala "devastačné" účinky na ukrajinské deti umiestnené v rôznych inštitúciách, pričom tisícky z nich boli premiestnené na Moskvou okupované územia alebo priamo do Ruska, upozornila v pondelok ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW).



V správe HRW sa uvádza, že vojna zdôraznila naliehavú potrebu reformy systému na Ukrajine, kde bolo pred inváziou v rôznych inštitúciách umiestnených viac než 105.000 detí. Tento počet bol vôbec druhý najvyšší v Európe, hneď po Rusku, informuje agentúra AFP.



"Táto brutálna vojna jasne ukázala, že je potrebné ukončiť nebezpečenstvá, ktorým čelia deti v inštitucionálnej starostlivosti," povedal Bill Van Esveld, z HRW. Navrátenie detí, ktoré ruské sily nelegálne presídlili z Ukrajiny, by malo byť podľa neho "medzinárodnou" prioritou.



V správe tejto ľudskoprávnej organizácie sa uvádza, že do Ruska alebo na Moskvou okupované územia Ukrajiny bolo premiestnených najmenej niekoľko tisíc detí. Sto inštitúcií, v ktorých bolo pred rokom 2022 umiestnených viac než 32.000 ukrajinských detí, sa podľa HRW nachádza na územiach momentálne okupovaných Rusmi.



Ukrajina sa takmer dve desaťročia snažila o reformu systému ústavnej starostlivosti o deti, počet takýchto inštitúcií však len naďalej narastal - zo 663 v roku 2015 na 727 v roku 2022, uvádza sa v správe HRW. V dôsledku vojny pritom mnoho ukrajinských ľudí osirelo alebo bolo odlúčených od svojich rodičov.



"Deti sú nanovo umiestňované do ústavov vrátane tých, ktorých rodičia boli zabití a zranení, ako aj tých, ktorých rodičov v dôsledku vojny postihla duševná kríza," upozornila organizácia.



HRW v 55-stranovej správe poukázala aj na ďalšie problémy, ktorým čelia ukrajinské deti vrátane psychologických tráum, zanedbávania a nedostatočnej starostlivosti v dôsledku chýbajúceho opatrovateľského personálu.



"Mnoho detí v ústavoch sa muselo celé týždne ukrývať pred bombardovaním v pivniciach bez elektriny a tečúcej vody, a to aj deti so zdravotným postihnutím," uvádza HRW. Napríklad skupina takýchto detí z ústavu v Mariupole "štyri dni po evakuácii do Ľvova v marci 2022 neprehovorila ani slovo," píše sa v správe.



Organizácia tiež zdôraznila, že tisíce detí z ústavov na Ukrajine boli vysídlené do zahraničia a niektoré zostávajú nezvestné, cituje AFP.