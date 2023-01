HRW: V Číne zadržiavajú desiatky účastníkov proticovidových protestov

Peking 26. januára (TASR) - V Číne naďalej zadržiavajú desiatky demonštrantov, ktorí sa minulý rok zúčastnili na rozsiahlych protivládnych protestoch. Vo štvrtok to uviedla ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) a dodala, že miesto pobytu niektorých z nich zostáva neznáme. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



HRW vyzvala Peking, aby "okamžite prepustil a stiahol všetky obvinenia proti všetkým zadržaným" za účasť na novembrových protestoch proti opatreniam voči ochoreniu COVID-19.



"Mladí ľudia v Číne platia vysokú cenu za to, že sa odvážili postaviť sa za slobodu a ľudské práva," povedal vedúci výskumník z HRW Ja-čchiou Wang. Vlády a medzinárodné inštitúcie na celom svete by podľa neho mali prejaviť zadržiavaným podporu a vyzvať čínske úrady, aby ich okamžite prepustili.



Rastúca nespokojnosť obyvateľstva s dlhodobými obmedzeniami prerástla v novembri do masových protestov v mnohých mestách po celej Číne. Niekde účastníci demonštrácií požadovali aj väčšie politické slobody.



Vládnuca komunistická strana následne v decembri tzv. stratégiu nulového covidu zrušila, čo vyvolalo masívnu vlnu infekcií.



Aktivisti a médiá v posledných týždňoch informovali, že čínske úrady v tichosti zadržali neznámy počet demonštrantov vrátane univerzitných študentov a novinárov.



Čínska vláda sa o zadržaniach priamo nezmienila. Úrady však v novembri demonštrantov varovali pred "zásahom proti nezákonným trestným činom, ktoré narúšajú spoločenský poriadok".



Niektorí priatelia a príbuzní účastníkov protestov pre agentúru AFP potvrdili, že následne došlo k niekoľkým zadržaniam.