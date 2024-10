HRW: Vo väzniciach v Rwande sa závažným spôsobom porušujú ľudské práva

Nairobi 15. októbra (TASR) - Rwandské úrady sa dopúšťajú závažného porušovania ľudských práv v nápravných zariadeniach a tamojší väzni sú mučení, uviedla v utorok medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V Rwande je pri moci už tri desaťročia prezident Paul Kagame. Ukončil síce genocídu Tutsiov, ale za jeho vlády sa potlačuje sloboda prejavu, politický disent a obmedzili sa občianske práva, upozorňujú medzinárodní aktivisti.



Najnovšia správa HRW je založená na rozhovoroch s takmer 30 ľuďmi vrátane bývalých väzňov medzi rokmi 2019 a 2024. Cituje aj súdne dokumenty a rozhovory, ktoré sa šírili po internete.



HRW tvrdí, že v rwandských väzniciach sa porušujú ľudské práva. Braný na zodpovednosť bol podľa HRW braný iba jeden pracovník - Innocent Kayumba. Preto v správe odsúdila aj nedostatočné vyvodenie dôsledkov voči vinníkom.



Ľudskoprávna organizácia kontaktovala rwandskú vládu vo veci svojich zistení ešte v septembri. Doteraz však nedostala oficiálnu odpoveď.



HRW spravila rozhovory s bývalými väzňami v Kwa Gacinya, ktoré opísala ako "neoficiálne záchytné zariadenie" pod kontrolou polície v hlavnom meste Kigali. Podľa nich tam fungoval "vzorec zlého zaobchádzania, predstieraných popráv, bitia a mučenia prinajmenšom od roku 2011".



"Bolo to miesto plné strachu," povedal člen opozície Venant Abayisenga. V Kwa Gacinya ho zadržiavali v roku 2017. Rozhovor pre HRW poskytol v roku 2020 a zmizol päť mesiacov po jeho zverejnení na platforme YouTube.



Abayisenga v ňom hovoril, že počul o popravách ľudí. Policajti ho vypočúvali bez prítomnosti advokáta a v istom momente si priniesli zbraň so slovami, že ho zastrelia.



"V Kwa Gacinya zabíjajú ľudí. Počujete hlas zabitej osoby a potom počujete, ako niekto prichádza upratať miestnosť," povedal pre HRW.



Zo súdnych spisov vyplýva, že najmenej 25 obvinených ľudí päť až šesť mesiacov zadržiavali v celách podobných rakvám.



"Keď sme prišli, zbili ma takmer na smrť, až som začal zvracať krv," povedal jeden z nich. Tvrdil, že ho nútili priznať sa k zločinom, za ktoré bol neskôr odsúdený.



HRW tvrdí, že Rwanda "nevyšetrila ani neriešila opakované a dôveryhodné obvinenia z mučenia vznesené zadržanými alebo bývalými zadržanými osobami prinajmenšom od roku 2017". A hoci prebehlo niekoľko procesov, podľa HRW bolo viacero pracovníkov oslobodených "napriek zjavne usvedčujúcim dôkazom proti nim".



Miera väznených je v Rwande jedna z najvyšších na svete. Na 100.000 obyvateľov pripadá 637 väzňov, vyplýva to z údajov Inštitútu pre výskum kriminality a justičnej politiky (ICPR), ktoré zverejnil v roku 2024 .