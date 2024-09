HRW: Vo Venezuele sa od volieb rozsiahlo porušujú ľudské práva

Caracas 4. septembra (TASR) - Venezuelské úrady po nedávnych sporných prezidentských voľbách v rozsiahlej miere porušujú ľudské práva protestujúcich, okoloidúcich aj politických oponentov. Vo svojej utorkovej správe na to upozornila ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), ktorú citovala agentúra AFP.



Venezuelská Národná volebná rada (CNE) vyhlásila za víťaza volieb z konca júla súčasného prezidenta Nicolása Madura, ktorý tak nastúpi do tretieho šesťročného funkčného obdobia. Tento výsledok však spochybňuje nielen venezuelská opozícia, ale aj veľká časť medzinárodného spoločenstva.



Proti oficiálnym výsledkom v krajine vypukli protesty, pri ktorých podľa oficiálnych údajov zahynulo 25 civilistov a dvaja vojaci. Ďalších 200 ľudí sa zranilo a vyše 2400 ľudí úrady zadržali.



HRW vo svojej správe viní venezuelské úrady a provládne ozbrojené skupiny zo zabíjania, svojvoľného zadržiavania a prenasledovania kritikov. Odvolala sa na údaje miestnej ľudskoprávnej skupiny Foro Penal, podľa ktorej bolo od konca júla zadržaných 1580 "politických väzňov" vrátane 114 detí.



Madurov režim obviňuje opozíciu vedenú Maríou Corinou Machadovou a prezidentským kandidátom Edmundom Gonzálezom Urrutiom z povolebných potýčok. Naopak, HRW poukázala na režim a tvrdí, že "represie, ktorých sme svedkami vo Venezuele, sú šokujúco kruté".



Spojené štáty, Európska únia a viacero krajín Latinskej Ameriky odmietli uznať Madura za víťaza bez toho, aby Venezuela poskytla podrobné výsledky hlasovania. CNE uviedla, že výsledky nemôže zverejniť, pretože údaje poškodili hackeri, podľa pozorovateľov však pre to neexistujú žiadne dôkazy.



"Znepokojené vlády musia urýchlene prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby ľudia mohli pokojne protestovať a aby bol ich hlas rešpektovaný," píše sa v správe HRW.



González Urrutia, 75-ročný bývalý diplomat na poslednú chvíľu vo voľbách ako kandidát nahradil opozičnú líderku Maríu Corinu Machadovú, sa od volieb skrýva. V pondelka na neho úrady vo Venezuele vydali zatykač.