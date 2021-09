Ľudskoprávna organizácia obvinila Egypt za nezákonné popravy

Bejrút 7. septembra (TARS) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojej správe zverejnenej v utorok obvinila Egypt, že pravidelne nariaďuje "nezákonné popravy oponentov bez súdneho procesu", ktoré majú vyzerať ako prestrelky, a vyzvala svetové mocnosti, aby uvalili na Káhiru sankcie.



HRW – inštitúcia so sídlom v New Yorku – s odvolaním sa na údaje egyptského ministerstva vnútra zistila, že pri 143 údajných prestrelkách prišlo o život najmenej 755 ľudí, pričom zatknutý bol iba jeden podozrivý, píše agentúra AFP.



"Egyptské bezpečnostné sily už roky vykonávajú popravy bez súdneho procesu a tvrdia, že tieto osoby boli zabité pri prestrelkách," uviedla HRW.



Vyhlásenia ministerstva, ktoré organizácia zozbierala, sa týkajú obdobia od januára 2015 do decembra 2020.



"Údajní ozbrojení militanti zabití pri takzvaných prestrelkách nepredstavovali bezprostredné nebezpečenstvo pre bezpečnostné zložky ani pre ostatných, keď boli zabití, a v mnohých prípadoch už boli vo väzbe," uvádza HRW vo svojej 101-stranovej správe.



Podľa aktivistov úrady vo väčšine vyhlásení tvrdili, že údajní militanti najskôr spustili paľbu, čo prinútilo bezpečnostné sily strieľať. Osoby, ktoré zastrelili, boli podľa úradov hľadané pre "terorizmus" a väčšina z nich patrila k Moslimskému bratstvu.



Egyptská armáda v roku 2013 zvrhla režim islamistického prezidenta Muhammada Mursího, ktorý bol spriaznený s Moslimským bratstvom.



Zistenia organizácie sú založené aj na rozhovoroch s príbuznými, právnikmi, aktivistami a novinárom o konkrétnych prípadoch 14 mužov, ktorí boli podľa HRW zabití pri mimosúdnych vraždách.



"Členovia ôsmich rodín uviedli, že na telách svojich zabitých príbuzných videli podľa nich známky zneužívania vrátane popálenín, rezných rán, zlomených kostí alebo vytrhnutých zubov," uvádza sa v správe.



Závery vyvodené z týchto zdokumentovaných prípadov podľa HRW dokazujú jasný vzorec nezákonného zabíjania a vážne spochybňujú takmer všetky hlásené "prestrelky".



HRW odporučila medzinárodným partnerom Egypta, aby "zastavili prevoz zbraní... a uvalili sankcie na bezpečnostné zložky a predstaviteľov, ktorí sú najviac zodpovední za pokračujúce prípady porušovania" ľudských práv.