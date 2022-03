HRW vyzýva Ukrajinu, aby nezverejňovala videá so zajatými vojakmi

Paríž 17. marca (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vyzýva ukrajinských predstaviteľov, aby prestali zverejňovať videá so zajatými ruskými vojakmi, keďže je to v rozpore so Ženevskými konvenciami o dôstojnom zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Organizácia HRW pripomenula, že ukrajinské orgány predviedli na tlačovú konferenciu v Kyjeve zajatých ruských vojakov a tieto zábery potom šírili prostredníctvom svojich oficiálnych účtov na sociálnych sieťach. Zajatci boli podľa záberov ponižovaní alebo zastrašovaní.



Ukrajinská bezpečnostná služba a ministerstvo vnútra zverejnili na sociálnych sieťach videá s ruskými zajatcami aj s ich menami, identifikačnými číslami a inými osobnými údajmi.



Predstavitelia HRW vyzvali tiež sociálne siete a médiá, aby prijali opatrenia na zabránenie šírenia takéhoto obsahu porušujúceho humanitárne právo.



Organizácia uviedla, že zaznamenala tiež "zjavné vojnové zločiny" zo strany Ruska v konflikte na Ukrajine, vrátane útokov na civilistov.