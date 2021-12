HRW: Zabitie 65 demonštrantov v Mjanmarsku bolo vopred plánované

Protivládni demonštranti pochodujú počas protestu proti vojenskej okupácii v mjanmarskom meste Rangún, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na snímke demonštranti hádžu späť do príslušníkov polície slzotvorné granáty počas protestu proti vojenskému puču v mjanmarskom meste Mandalaj, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bangkok 2. decembra (TASR) - Zabitie najmenej 65 demonštrantov počas protestov v mjanmarskom Rangúne 14. marca tohto roku bolo vopred plánované a úmyselné, píše sa v štvrtkovej správe ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW). Informáciu priniesla agentúra AFP.Organizácia obvinila mjanmarské bezpečnostné sily z úmyselného obkľúčenia a použitiaproti davom, ktoré demonštrovali proti vojenskému prevratu z 1. februára.píše sa v správe.Mjanmarská výskumníčka z HRW Manny Maungová pre AP uviedla, že tieto kroky bezpečnostných sílPáchatelia musia byť podľa správy postavení pred súd. Ľudskoprávna organizácia ďalej uviedla, že doposiaľ neboli proti nim podniknuté žiadne kroky.povedala Maungová. Podľa jej názoru by to mal byť regionálny vojenský veliteľ a náčelník mestskej polície.HRW uviedla, že svoje zistenia založila na rozhovoroch so šiestimi svedkami a analýzach 13 videí a 31 fotografií zverejnených na sociálnych sieťach. Jedným z takýchto dôkazov je video uverejnené policajtom na sociálnej sieti TikTok, ktoré ukazuje prípravu na zásah proti demonštrantom.hovorí vo videu jeden policajt druhému.Vláda dosadená armádou zaviedla v oblasti po násilnostiach stanné právo a opísala demonštrantov ako "výtržníkov", ktorí podpálili továrne na výrobu odevov a zabránili v práci hasičom.Organizácia HRW vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby. USA a ďalšie štáty pritom už uplatňujú diplomatické a ekonomické sankcie, pripomína AP.Od násilného prevzatia moci armádou bolo podľa Združenia pre pomoc politickým väzňom (AAPP) na protestoch zabitých najmenej 1300 demonštrantov a okoloidúcich.