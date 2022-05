Human Rights Watch: Zakázanú muníciu používajú vo vojne obe strany

Ženeva 12. mája (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) zverejnila správu, v ktorej konštatuje, že kazetovú muníciu používajú zrejme obe strany vojnového konfliktu na Ukrajine. Na svojom webe o tom vo štvrtok informovala britská televízia Sky News.



HRW vo svojej tlačovej správe zverejnenej v stredu uvádza, že ruské jednotky použili najmenej šesť typov kazetovej munície opakovane pri útokoch, ktoré zabili civilistov a poškodili domy, nemocnice a školy.



Presný počet takýchto útokov na Ukrajine nie je známy, ale zdokumentované, nahlásené alebo údajne spáchané sú ich stovky. Zdokumentované boli napríklad v civilistami obývaných oblastiach miest Černihiv, Charkov, Mykolajiv a Vuhledar.



Rusko podľa HRW nepoprelo, že používa kazetovú muníciu. Tvrdilo tiež, že ukrajinské sily 14. marca použili kazetovú muníciu v meste Doneck, čo však nebolo nezávisle potvrdené.



Všetko nasvedčuje tomu, že ukrajinské jednotky nasadili tento typ munície aspoň raz. HRW odkazuje na článok denníka New York Times, podľa ktorého ukrajinské sily zrejme použili rakety s kazetovou muníciou Uragan pri útoku na Husarivku v Charkovskej oblasti. Stalo sa tak údajne 6. alebo 7. marca, keď bola obec pod ruskou kontrolou.



Ukrajina nepoprela, že v prebiehajúcom konflikte s Ruskom použila tento typ munície. Uviedla však, že jej ozbrojené sily „prísne dodržiavajú normy medzinárodného humanitárneho práva".



Na základe svojich zistení HRW vyzvala na obe strany konfliktu, aby prestali používať kazetovú muníciu, ktorá je zakázaná. "Mali by sa zaviazať, že sa pripoja k medzinárodnej zmluve zakazujúcej kazetovú muníciu," uvádza sa vo vyhlásení HRW.



Kazetová munícia môže byť odpaľovaná zo zeme delostreleckými systémami, alebo zhadzovaná z lietadiel. Vo vzduchu sa rozpadne na množstvo "submunície" a je schopná zasiahnuť plochu s veľkosťou obvyklého bloku bytových domov.



Veľa takejto munície pri prvom náraze nevybuchne a môže potom zabíjať a mrzačiť podobne ako nášľapné míny, a to celé roky alebo dokonca desaťročia, pokiaľ nie je odstránená a zničená.



Z vyšetrovania HRW a ďalších organizácií vyplýva, že kazetová munícia sa na východe Ukrajiny používala aj v čase od júla 2014 do februára 2015, a to tak ukrajinskými vládnymi jednotkami, ako aj Ruskom podporovanými ozbrojenými skupinami.



Rusko a Ukrajina sa nepridali k Dohovoru o kazetovej munícii - zmluve z roku 2008, ktorou sa zakazuje jej používanie a vyžaduje sa zničenie jej zásob i použitých zvyškov, ako aj pomoc obetiam jej použitia. Dohovor má 110 zmluvných štátov.



Používanie kazetovej munície na Ukrajine odsúdilo najmenej 36 krajín vrátane Spojeného kráľovstva, ktoré momentálne predsedá Dohovoru o kazetovej munícii.