HRW žiada prešetriť okolnosti zadržania oponenta prezidenta Rwandy

Nairobi 11. septembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) žiada prešetriť okolnosti, za ktorých sa do Rwandy po rokoch v exile vrátil kritik tamojšej vlády Paul Rusesabagina. HRW žiada, aby zadržaný mal možnosť byť zastupovaný právnikom podľa vlastného výberu.



Ide o Paula Rusesabaginu, ktorého príbeh poslúžil ako námet pre hollywoodsky film Hotel Rwanda o záchrane veľkej skupiny ľudí z národa Tutsiov počas genocídy rozpútanej v roku 1994 národom Hutuov.



Rusesabagina bol v čase genocídy manažérom luxusného hotela Mille Collines v Kigali. Od roku 1996 žije v Belgicku.



Pred desiatimi dňami sa objavila správa, že bol v Rwande uväznený a následne aj obvinený z vraždy, terorizmu a financovania povstalcov.



Jeho príbuzní sú však presvedčení, že Rusesabagina sa počas nedávnej cesty do Dubaja stal obeťou únosu. Argumentujú tým, do Rusesabagina sa pred časom vyjadril, že do Rwandy sa nikdy z vlastnej vôle nevráti.



Lewis Mudge, riaditeľ HRW pre oblasť strednej Afriky, poukázal na to, že Rwanda má "skúsenosti s používaním nezákonných metód na vypátranie a sledovanie" osôb, ktoré považuje za hrozbu pre vládnucu stranu.



HRW poukázala na to, že Rwanda v kauze Rusesabaginu nezačala zákonné vydávacie konanie, preto možno predpokladať, že rwandské úrady neveria, že by ich dôkazy o zadržanom obstáli pred nezávislým súdom, "a preto sa rozhodli obísť zákony".



Podľa názoru HRW skutočnosť, že Rusesabagina bol zadržiavaný tri dni predtým, než mu úrady oficiálne oznámili, že je zatknutý, znamená, že rwandské úrady sa dopustili zločinu násilného zmiznutia.



Rwandský prezident Paul Kagame medzičasom poprel, že by bol Rusesabagina unesený. Prezident naznačil, že Rusesabagina bol zrejme oklamaný, aby bol dosiahnutý jeho návrat do Rwandy.



Podľa rwandskej prokuratúry je Rusesabagina podozrivý, že sa snažil dosiahnuť zmenu režimu v Kigali. Údajne je "podozrivý aj z financovania a zakladania teroristických skupín" pôsobiacich v oblasti Veľkých jazier vo východnej Afrike.



Vyšetrovatelia ho obviňujú z teroristických činov, požiarov, únosov a vrážd spáchaných na rwandskej pôde v júni a decembri roku 2018.



V emigrácii v Belgicku Rusesabagina založil Rwandské hnutie za demokratické zmeny (MRCD) a naďalej obviňuje Kagameho zo snáh o umlčanie opozície.



Rwandská prokuratúra označila MRCD a jeho ozbrojené krídlo, Front národného oslobodenia (FLN), za "extrémistickú teroristickú skupinu". Susedné štáty Burundi a Ugandu zasa Rwanda viní, že príslušníkom FLN poskytujú útočisko.



Rusesabaginu po genocíde, pri ktorej zahynulo najmenej 800.000 Rwanďanov, svetové médiá a predstavitelia štátov označovali za hrdinu. Rwandská vládna strana však začala v rokoch po konflikte spochybňovať jeho motívy a charakter. V roku 1996 sa presťahoval do Belgicka, kde bol naďalej hlasným kritikom Paula Kagameho.



Kagame v roku 1994 velil vojenským jednotkám, ktoré v Rwande skoncovali s genocídnym režimom. Odvtedy však, ako tvrdia jeho kritici, vládne v krajine ako autokrat a prenasleduje svojich politických oponentov.