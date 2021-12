Ľudskoprávna organizácia žiada rozšíriť výrobu mRNA vakcín

Zdravotná sestra naťahuje injekčnou striekačkou vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech. Foto: TASR/AP

Ženeva 15. decembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) žiada spoločnosti vyrábajúce vakcíny proti koronavírusu s technológiou mRNA, aby umožnili výrobu týchto očkovacích látok aj v ďalších krajinách sveta a prispeli k rovnomernejšiemu prístupu k očkovaniu.HRW v správe na svojej webovej stránke uviedla, že výroba týchto vakcín sa sústredí v USA a v Európe, a upozornila na nerovnomerný prístup k očkovacím látkam vo svete.Najmenej 120 farmaceutických firiem v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike by podľa správy bolo schopných vyrábať vakcíny s technológiou mRNA. Chýbajú im len technológie od spoločností, ktoré takéto vakcíny vyvinuli, píše agentúra DPA. Celkovo 89 týchto firiem má sídlo v Indii alebo Číne. Ďalšie sú vo Vietname, Egypte, Senegale, Brazílii či na Kube.Vakcíny využívajúce technológiu mediátorovej ribonukleovej kyseliny (messenger RNA – mRNA) vyrábajú nemecká spoločnosť BioNTech v spolupráci s americkou spoločnosťou Pfizer a americká spoločnosť Moderna.Takéto firmy majú podľa HRW, aby sa podelili o svoje poznatky a technológie.HRW tieto spoločnosti a najmä vlády Spojených štátov a Nemecka v otvorenom liste požiadala, aby umožnili transfer technológií. Pandémia koronavírusu sa podľa organizácie dá poraziť len týmto spôsobom.HRW sa spolu s Európskym centrom pre ústavné a ľudské práva (ECCHR) obrátila priamo na nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza, informuje DPA. Žiadajú od neho opatrenia na zabezpečenie toho, aby nemeckí vývojári mRNA vakcín vrátane spoločnosti BioNTech začali transfer technológií do zahraničia a podporili výrobu vakcín vo svete.Viac ako dve tretiny dávok vakcín proti koronavírusu boli doteraz podané v bohatých krajinách sveta, približuje DPA. Krajiny s nízkymi príjmami dostali do 29. novembra tohto roka len 0,6 percenta všetkých vakcín vo svete, píše HRW.Výroba mRNA vakcín je podľa HRW možná aj mimo Nemecka a USA. BioNTech a Moderna by potrebovali tri až sedem mesiacov na prenos technológií, aby spoločnosti v iných krajinách mohli vakcíny vyrábať vo vlastných továrňach.BioNTech aj Moderna nedávno oznámili, že začnú výstavbou zariadení na výrobu vakcín v Afrike, uvádza HRW. BioNTech v októbri uviedla, že výstavba výrobných centier v Rwande a Senegale by sa mala začať v polovici budúceho roka.