HRW: Zníženie pomoci a praktiky Talibanu ohrozujú zdravie Afgancov

Kábul/New York 12. februára (TASR) - Prudké zníženie zahraničnej pomoci pre systém verejného zdravotníctva v Afganistane, ako aj praktiky vládnuceho radikálneho hnutia Taliban namierené voči ženám, ohrozujú zdravie miliónov Afgancov. Vyplýva to z novej správy ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW), píše agentúra AP.



V pondelkovej 38-stranovej správe HRW opisuje, ako rozpad ekonomiky po prevzatí moci Talibanom v auguste roku 2021 spôsobil vážne škody na infraštruktúre afganskej zdravotnej starostlivosti. Situáciu ešte zhoršilo rozhodnutie medzinárodných darcov znížiť po nástupe Talibanu financovanie humanitárnej pomoci pre Afganistan.



V dôsledku týchto faktorov je podľa HRW "obyvateľstvo Afganistanu čoraz viac vystavené vážnej podvýžive a chorobám". Agentúra AP dodáva, že dodávky zahraničnej pomoci sa prakticky zastavili zo dňa na deň po tom, čo sa vlády v krajine po stiahnutí síl USA a NATO zmocnil Taliban.



Svetový potravinový program (WFP) vlani varoval, že miera podvýživy je v Afganistane rekordne vysoká. Zhruba polovica zo 40-miliónovej populácie krajiny podľa tejto organizácie trpí počas celého roka akútnym hladom.



"Strata zahraničnej rozvojovej pomoci a porušovanie práv Talibanom spôsobili v Afganistane katastrofálnu zdravotnú krízu, ktorá neúmerne poškodzuje ženy a dievčatá," uviedla pondelková správa HRW.



Taliban svojimi prísnymi opatreniami do veľkej miery vykázal ženy z verejného života a zo zamestnaní a mladým dievčatám zakázal pokračovať vo vzdelávaní po skončení šiesteho ročníka, dodáva AP.



HRW sa vo svojej správe odvoláva na rozhovory, ktoré viedla medzi februárom 2023 a januárom 2024 so 46 Afgancami, zahraničnými predstaviteľmi, zdravotníckymi pracovníkmi a ľuďmi, ktorí sa pokúšali získať zdravotnú starostlivosť v 16 z 34 provinciách krajiny.



Human Rights Watch so sídlom v New Yorku taktiež citovala vo svojej správe nemenovaného lekára, ktorému Taliban údajne nakázal "neošetrovať pacientky, ktoré nie sú sprevádzané mužom alebo nemajú úplný hidžáb - islamskú šatku".



"Bezprecedentná hospodárska kríza v Afganistane spôsobila, že milióny ľudí čelia život ohrozujúcim podmienkam," povedal odborník z HRW s tým, že súčasná situácia si vyžaduje viac než len humanitárnu pomoc.