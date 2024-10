HRW:Odkedy sa Taliban vrátil k moci,afganské policajtky žijú v strachu

New York 10. októbra (TASR) - Bývalé afganské policajtky žijú v neustálom strachu a sú vystavené hrozbám, odkedy sa v Afganistane dostal znova k moci Taliban, uviedla ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojej správe zverejnenej vo štvrtok. Policajtky údajne dostávali výhražné telefonáty a islamisti im násilne prehľadávali domy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Dvadsaťšesťstranová správa s názvom "Dvojitá zrada: Zneužívanie afganských policajtiek, minulosť a súčasnosť" opisuje vyhrážky od predstaviteľov afganského vládneho hnutia Taliban, v dôsledku ktorých sa mnoho bývalých policajtiek muselo ukryť zo strachu, že budú rozpoznané.



Správa HRW poukazuje aj na to, že policajtky boli vystavené vyhrážkam aj pred tým, než sa Taliban opäť chopil moci. HRW zaznamenalo systematické sexuálne obťažovanie voči policajtkám počas predchádzajúcej vlády podporovanej Západom. "Afganské policajtky zradili dvakrát, najprv to bola afganská vláda, ktorá dovolila, aby závažné sexuálne zneužívanie žien pokračovalo bez akejkoľvek kontroly, a potom to boli krajiny, ktoré toto zneužívane ignorovali a neboli ochotné ženy, ktoré žiadali o ochranu, presídliť alebo im poskytnúť azyl," povedala výskumná pracovníčka HRW pre Afganistan Fereshta Abbasiová.



Okrem výhražných telefonátov a prehliadok domov hlásili ženy aj rastúcu mieru násilia v rodinách, pretože príbuzní boli proti tomu, aby pracovali ako policajtky.



HRW dodáva, že pri vláde Talibanu sú policajtky nasadené len v niekoľkých oblastiach, ako napríklad na kontrolných stanovištiach alebo v ženských väzniciach. Mnoho bývalých policajtiek utieklo do iných častí Afganistanu alebo do susedných krajín. Len malé množstvo z nich prijali západné krajiny, ktoré po roku 2002 financovali nábor a výcvik afganských policajtiek, píše DPA.



Afganské hnutie Taliban od svojho návratu k moci v auguste 2021 zaviedlo mnoho pravidiel, ktorými napríklad zakázal ženám a dievčatám vstup do verejných parkov a na univerzity, zakázal im spievať na verejnosti, nahlas čítať poéziu, prikázal im zakrývať si tvár či chodiť len v sprievode muža. OSN tieto obmedzenia označila ako "rodový apartheid".